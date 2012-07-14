Клюєв каже, що Україна відновлює технічну оснащеність армії

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, про це він сказав, коментуючи перші результати роботи державного концерну «Укроборонпром» і хід формування державного оборонного замовлення на майбутній рік.

Секретар РНБО нагадав, що концерн був створений указом Президента України на початку 2011 року, і до кінця року основна частина підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу була передана до його складу. Фактична робота концерну почалася у цьому році, і вже є непогані результати, зазначив А.Клюєв.

За його словами, у 2012 році буде введено в дію 15 кораблів, буде прийнятий на озброєння ЗСУ і надійде у війська новітній бронетранспортер БТР-4, заплановано відремонтувати або модернізувати 36 літаків і вертольотів. Уже 12 модернізованих літаків МіГ-29, Су-25 і Л-39 прийняті на озброєння і проходять випробування у частинах тактичної авіації, повідомив секретар Радбезу України. А.Клюєв заявив, що впродовж найближчих 5 років прогнозується поставити в наші Збройні Сили понад вісімдесят модернізованих літаків.

«Завдяки відновленню співпраці з провідними вітчизняними та іноземними компаніями розгорнута програма модернізації українських вертольотів. У результаті прийнятий на озброєння модернізований бойовий вертоліт вогневої підтримки Мі-24ПУ1, що відповідає кращим світовим зразкам. Він здатний цілодобово виконувати бойові завдання на максимальних висотах», - сказав секретар РНБОУ.

За його словами, минулої весни також прийнята на озброєння нова автоматична гармата ЗТМ1, яка встановлюватиметься на вітчизняні бронетранспортери та бойові машини піхоти.

Крім цього, у поточному році вже прийняті на озброєння ще декілька нових зразків військової техніки, наприклад, парашутна система «Барс-С» і наземна радіолокаційна станція П-18 «Малахіт», повідомив А.Клюєв. Він також додав, що до проведення чемпіонату Європи з футболу у війська ППО надійшов ряд інших технічних засобів для ефективного контролю повітряного простору України.

«Що стосується нової парашутної системи, то просто соромно, що наші повітряно-десантні війська багато років залишалися без якісних сучасних засобів десантування», - сказав він.

Секретар РНБО також заявив, що вже проведена велика робота в рамках програми «Корвет». «Для відновлення потенціалу українського ОПК важливо, що переважна більшість компонентів цього проекту будуть замінені продукцією вітчизняного виробництва. У проекті будівництва цих вітчизняних кораблів задіяні понад 100 підприємств в усіх регіонах України», - сказав він.

За словами А.Клюєва, скоро у війська також почнуть надходити сучасні засоби цифрової навігації і, що дуже важливо, високоточна зброя.

Активізовано науково-конструкторську роботу, співпрацю з науковими інститутами Національної академії наук, заявив секретар РНБО. Зокрема, йдеться про розробку тепловізорів, безпілотних літальних апаратів, нових типів боєприпасів. А.Клюєв також повідомив, що в даний час для вітчизняної армії розробляються сучасні зразки обмундирування на основі кращих світових стандартів.