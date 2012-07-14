Прокуратура каже, що син регіонала законно доручив обшукати штаб опозиції

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Вікторія Скорикова, прокуратурою Черкаської області проведено перевірку за фактом відповідної інформації, що була оприлюднена ЗМІ.

За даними прокуратури, встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського райвідділу УМВС в Черкаській області перебуває кримінальна справа, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 197-1 ККУ (шахрайство та самовільне зайняття земельної ділянки).

В рамках розслідування кримінальної справи органом досудового слідства було доручено провести обшук за місцем реєстрації ПАТ «Черкасиагропроект» з метою «встановлення майна, здобутого злочинним шляхом, а також предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по вказаній справі».

Відтак обшук правоохоронцями проведено законно, у зв’язку з чим підстав для втручання органом прокуратури на даний час не вбачається, зазначили у обласній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що у Черкасах за постановою прокурора міста заблоковано приміщення штабу об`єднаної опозиції, в якому знаходиться офіс обласної організації партії ”Фронт змін” та громадська приймальня народного депутата Романа Ткача.

За даними обласної організації ВО «Батьківщина», кілька правоохоронців зайшли до штабу і пред’явили працівникам штабу постанову про обшук, підписану черкаським районним прокурором Русланом Олійником – сином народного депутата-регіонала Володимира Олійника. Вони закрили обидва входи на поверх, де знаходиться штаб. У постанові було вказано, що міліція має обшукати все приміщення, яке належить ВАТ «Черкасагропроект», і вилучити всю фінансову документацію, печатки та електронні носії.

Як ідеться в повідомленні парторганізації, попри те, штаб знаходиться у 5-поверховій будівлі, в якій офіси орендують десятки підприємств та організацій, міліція прийшла саме в штаб опозиції.

Розблокувати штаб вдалося народному депутату Андрію Шевченку, який того дня перебував з робочою поїздкою у Черкасах. Він через підвал потрапив до заблокованого штабу.