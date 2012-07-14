Азаров каже, що в Криму можна і відпочити і урожай виростити

Про це він сказав під час спілкування в соціальній мережі Facebook, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами М.Азарова, за два роки уряд виділив значні кошти на покращення інфраструктури Криму.

«Практично завершена газифікація всієї прибережної частини Криму, газифіковано багато пунктів степової частини Криму, тим самим значно поліпшена екологія. У великому обсязі здійснюється будівництво очисних споруд і тим самим поліпшується чистота води на узбережжі, ведуться берегоукріплювальні і протизсувні роботи, здійснюються ремонти і будівництво доріг, купуються транспортні засоби для тролейбусної лінії Сімферополь-Ялта, підводяться додаткові потужності електропостачання, словом, створюються умови для розвитку інфраструктури Криму», - підкреслив прем'єр, запевнивши, що така робота буде продовжуватися й надалі.

«Крим - це дуже цікавий регіон, де є можливість поєднувати і відпочинок, і розвиток сільського господарства», - сказав він.