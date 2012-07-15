Екс-міністр: Усі політики, які досі в нас керували, були нездарами

Із запуском олігархічної системи при другому президентському терміні Леоніда Кучми пішов інтенсивний розвал сільського господарства.

Про це в інтерв'ю "Газеті по-українськи" розповів екс-міністр транспорту, один з лідерів партії "Об'єднані ліві і селяни" Йосип Вінський.

"Зараз ми — єдина країна на пострадянському просторі, що має 70 відсотків внутрішнього валового продукту від рівня 1991 року. У Росії понад 100 відсотків, у Білорусі — більше вдвічі. Це свідчить про те, що всі політики, які досі в нас керували, були нездарами. Вони розвалили соціально-економічну ситуацію. Чого я пішов з уряду Тимошенко? Бо був незгодний з економічною політикою. Закінчився 2009 рік, і що? Мінус 15 відсотків ВВП! Цього року буде плюс 2,5 відсотка. До того ж наше ВВП — в офшорах. Знайдіть країну в Європі, де віце-прем'єри (Валерій Хорошковський, Сергій Тігіпко, Борис Колесніков. — ред) — мільярдери. Навіть у Росії такого нема. Тому вибори мають радикально переінакшити склад парламенту, який в подальшому змінить уряд. Я впевнений, що 100 професійних і чесних людей за три роки оновлять цю країну до невпізнаваності. Мають з'явитися люди, які хочуть працювати на державу", - зауважив він.

За словами Вінського, все зараз у руках президента.

"Перший крок — обрати парламент, який почне з того, що заявить: люди, давайте цивілізовано сформуємо хоча б уряд. Потім треба виправляти ситуацію з силовиками, судами", - наголосив екс-міністр.

На його думку, Україна в такому глухому куті, що для поштовху країни п'ятьма реформами не обійтися.

"У Грузії в першу чергу навели лад у державних фінансах, почали боротьбу з корупцією, створили умови для бізнесу і зробили ставку на підтримку власного громадянина. Це можна робити і в нас. Якщо говорити про локальні речі, спочатку слід розібратися з нашими грошима в офшорах, насамперед на Кіпрі. За два роки туди переведено 56 мільярдів доларів. У нас тонна металу продається по 350 доларів. Вона йде на офшорну компанію, а та збуває за 500. Різниця залишається на Кіпрі. Треба зробити, щоб в Україну зайшли не 350 доларів, а 500. І з них сплатили податки. Треба, щоб наші великі компанії платили податки, як, наприклад, Укрзалізниця: зі 100 гривень — 27,5 гривні податків. Не було б проблем із Пенсійним фондом. Одразу можна було б удвічі збільшувати пенсі", - зазначив Вінський.