Політологи: Янукович не їде на Олімпіаду, тому що на нього будуть тиснути

Прем'єр-міністр очолить українську делегацію, куди увійдуть також міністр освіти Дмитро Табачник і голова Держслужби молоді та спорту Равіль Саффіулін. Раніше про можливість поїздки президента на урочисту церемонію відкриття Ігор говорив глава НОК України Сергій Бубка, повідомляє "Сегодня".

«Це скоріше не політичний, а дипломатичний бойкот, тому що українська сторона не зуміла домовитися про жодну зустріч в Лондоні. Та й в Україні у Януковича багато справ: наближаються вибори, незрозуміле питання з Росією, - вважає політолог Вадим Карасьов. - Звичайним глядачем Янукович бути не захотів, тому країну представить Азаров. І я не бачу особливих причин президенту туди їхати».

«Янукович розуміє, що обставини зараз некомфортні для його візиту в Лондон, тому він посилає Азарова, - заявляє Віктор Небоженко, - Президент розуміє, що на нього в цій поїздці будуть тиснути західні дипломати. І я не думаю, що йому так вже треба туди їхати».