Кандидати в депутати задобрюють електорат квасом і отрутою для жуків

Передвиборчі сеанси щедрості пройшли недавно в Чернігівській області. Там народу роздавали продовольчі пакети з борошном і цукром. Також складали список з адресами тих людей, які отримували пакети, повідомляє газета "Сегодня".

На Тернопільщині людей поїли безкоштовним квасом від імені однієї з політсил. Спека сприяла такому виду підкупу, і халявний квас розійшовся на «ура». Продовольчі пайки для киян від політиків різноманітніші: пригощали дешевими шпротами, цукром, рисом, бісквітами і згущеним молоком. А харків'янам кандидати, крім стандартного набору - круп, цукру, чаю тощо, роздавали ще телефонні довідники та списки з телефонами райадміністрацій.

А от виборцям з Шостки (Сумська обл.) за те, щоб вони віддали свої голоси за «потрібного» кандидата, дарували ... отруту. Пакетики з отрутою проти колорадських жуків роздавали просто на вулиці. Незвичайні дарунки міг отримати кожен, заповнивши заяву на ім'я кандидата і залишивши там свої ПІБ та контактні дані. Отрутою задобрювали електорат і в селищах Чернігівської області.

На думку політологів, політики, як і раніше намагаються підкупити виборців, тому що їм нема чого більше запропонувати. Однак це не діє так, як сподіваються кандидати. «Виборець подарунки візьме, але голосувати буде за кого хоче, - каже політолог Вадим Карасьов.

Втім, за словами його колеги Віктора Небоженка, подачки у вигляді сухпайку і грошей можуть спрацювати, якщо кандидати правильно себе подадуть: «Це працює у випадку, якщо кандидат представляється таким собі друзякою-хлопцем, їздить на машині простіше. Але коли приїжджає до виборців на «Мерседесі» і дає мішок гречки, він ніколи не виграє вибори».

"Я думаю, на якогось виборця це як і раніше працює, - вважає політолог Михайло Погребинський, - Більша частина населення не цікавиться політикою, і може проголосувати, якщо вже їм зробили добру справу. Але це працює більше в сільській місцевості».