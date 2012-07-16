Томенко заявляє, що влада готує грандіозну зернову аферу в стилі Сталіна

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Черкасах.

М.Томенко зауважив, що на Черкащині і, ймовірно, по всій Україні готується «зернова афера». На його думку, влада так звикла звітувати про успіхи, що не готова визнати те, що нинішня організація та проведення жнив відбулися на незадовільному рівні, і Черкаську область та Україну загалом чекають непрості часи. Тому, за його словами, зміст афери полягає в тому, що розроблена ціла система, як за допомогою «перевірених комуністичних методів від Сталіна до Брежнєва прозвітувати перед народом про черговий великий успіх влади Віктора Януковича».

М.Томенко послався на документи, які йому та депутату Черкаської облради Володимиру Гресю передали керівники підприємств. З даних документів випливає, що влада розробила два механізми оборудки, за результатами якої можна буде прозвітувати про чергову «перемогу».

Перший, повідомив М.Томенко, дає можливість уникнути, щоб до статистики територій, засіяних зерновими, не потрапили ті поля, на яких врожай у поганому стані. Другий механізм, додав він, має виразно корупційний характер. За словами М.Томенка, цей механізм вимагає від керівників господарств, які, як відомо, в абсолютній більшості приватні, в обов’язковому порядку здати конкретну кількість зерна на конкретні підприємства області.

Віце-спікер повідомив, що звернеться до міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка для того, щоб з’ясувати: це урядове розпорядження «провести в Україні продрозверстку і прозвітувати про неймовірну велику кількість зібраного зерна» чи це ініціативна черкаської влади.

Крім того, М.Томенко має намір з’ясувати, чи давалася вказівка маніпулювати статистикою, зокрема, ліквідовувати ті посіви зерна, де врожаї малі або потерпіли від негоди.

За словами М.Томенка, опозиція в Черкаській області вважає, що підприємці мають право продавати зерно тим, кому вважають за потрібне та відповідно за ціною, яку вони вважають прийнятною для того, щоб розвивати свої господарства, а не в тій кількості та за вказаними адресами, чого в обов’язковому порядку вимагають місцеві чиновники.