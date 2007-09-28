Янукович обурився, що його опоненти ”ділять шкуру передвиборного ведмедя”

У Києві за участю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА пройшов мітинг, який завершує агітаційну кампанію Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронних органів, у мітингу прихильників Партії регіонів беруть участь понад 100 тис. чоловік.

Перед виступом лідера партії виступили українські артисти, а після виступу Таїсії ПОВАЛІЙ на сцені з`явився В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів закликав усі політичні сили керуватися не вузькопартійними владними амбіціями, а працювати заради розвитку держави, «створення моста між Заходом і Сходом, заради добрих відносин з Росією».

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив учасникам акції, що Партія регіонів зобов`язується «зробити все не на словах, а на ділі», і створити таку державу, яка захищає середній клас і сприяє розвитку бізнесу.

На його думку, опозиція «обманує народ солодкими обіцянками, а замість того, щоб створювати нові робочі місця, створює кризи, продає стратегічні об`єкти України іноземцям, розкрадає і розпродає українську землю».

Лідер Партії регіонів також вважає, що політичні опоненти «вже ділять шкуру передвиборного ведмедя, розподіляючи між собою посади».

«Я переконаний, що після виборів ми сформуємо уряд і повернемося на дорогу, з якої вони намагаються нас збити, на дорогу розвитку економіки і держави», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Наприкінці свого виступу В.ЯНУКОВИЧ призвав учасників акції підтримати Партію регіонів на виборах. «Ми повинні взятися за руки і сказати: допоможи нам, Господи, подолати наш шлях і відстояти мир на нашій землі», - сказав лідер Партії регіонів, звертаючись до учасників акції.

Під час акції ведучі закликали присутніх передати привіт «з Майдану всієї України» Харкову і Донецьку.