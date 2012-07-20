Томенко думає, що ПР хотіла б бачити Платіні у першій п'ятірці свого списку

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що влада не виконує свої соціальні зобов’язання і займається передвиборчим популізмом.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.

Він повідомив, що до Об’єднаної опозиції надходить багато звернень про невчасні виплати заробітної плати від працівників сфери охорони здоров’я міста Києва, викладачів черкаських вищих навчальних закладів тощо, а також від представників місцевого самоврядування, які скаржаться на те, що казначейство призупинило перерахунок коштів на практично всі соціальні чи інфраструктурні проекти.

Натомість, М.Томенко нагадав, що через політичну рекламу, в засобах масової інформації та своїми заявами представники влади намагаються компенсувати невиконання своїх обов’язків розповідями про те, як «радіє УЄФА і президент організації Мішель Платіні від успішно проведеного Євро-2012». На переконання М.Томенка, така радість є цілком обґрунтованою, адже, як йдеться у ЗМІ, УЄФА вперше в історії єврочемпіонатів заробило майже 1,5 млрд євро.

За словами М.Томенка, невідомо, чи погоджувався М.Платіні на те, щоб його активно використовували в політичній рекламі, але «складається враження, що якби не обмеження у громадянстві, то Партія регіонів поставила б його в першу п’ятірку виборчого списку, щоби хоч хтось хвалив її за те, що вона виконує свою передвиборчу програму».

Загалом оцінюючи ситуацію в країні перед виборами, М.Томенко зауважив, що «політики щоденно нав’язують суспільству штучну дискусію про те, як влада рятуватиме російську та інші регіональні мови. А кандидати в депутати роздають продпайки з найрізноманітнішими наборами: від гречки до горілки, пояснюючи це шаленою любов’ю до виборців».

Віце-спікер зауважив, що у деяких регіонах працівники комунальної сфери, які здійснюють планові роботи за бюджетні кошти, на своєму одязі рекламують партію влади чи кандидата від неї. «Якщо так далі піде, то треба і лопати комунальних працівників підписати, що це подарунок від прем’єр-міністра Миколи Азарова чи від Партії регіонів», - додав він.

М.Томенко закликав уряд зупинити «передвиборчу істерію» і вчасно виплатити зарплати, передовсім освітянам та медикам.