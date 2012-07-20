Український дім хоче відсудити у захисників мови півмільйона

Керівництво державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" має намір подати до суду на організаторів акції на захист української мови з вимогою відшкодування понад 500 тис. грн збитків.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Українського дому Ірина Пономаренко.

"В результаті проведення мітингу є збитки на більш ніж 500 тис. грн за розірваними контрактами, і ми на основі цього подаватимемо до суду на організаторів, а хто організатор, там уже вирішить суд", - сказала І.Пономаренко.

Вона повідомила, що документи з позову готуються, проте точна дата подачі позову поки невідома. "Плануємо найближчим часом уже подавати", - зазначила І.Пономаренко.

За її словами, за час акції під Українським домом від проведення заходів у його приміщеннях відмовилося багато замовників. Зокрема, були скасовані як заходи державного рівня, так і проведення приватних виставок тощо.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Того ж дня під Українським домом було оголошено акцію протесту, зокрема, голодування проти мовного закону.