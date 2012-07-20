Український дім хоче відсудити у захисників мови півмільйона

14:26, 20 липня 2012
Політика
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Український дім подасть до суду на організаторів акції на захист української мови з вимогою відшкодування понад 500 тис. грн збитків.

Укрдім готує позов до суду

Керівництво державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" має намір подати до суду на організаторів акції на захист української мови з вимогою відшкодування понад 500 тис. грн збитків.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Українського дому Ірина Пономаренко.

"В результаті проведення мітингу є збитки на більш ніж 500 тис. грн за розірваними контрактами, і ми на основі цього подаватимемо до суду на організаторів, а хто організатор, там уже вирішить суд", - сказала І.Пономаренко.

Вона повідомила, що документи з позову готуються, проте точна дата подачі позову поки невідома. "Плануємо найближчим часом уже подавати", - зазначила І.Пономаренко.

За її словами, за час акції під Українським домом від проведення заходів у його приміщеннях відмовилося багато замовників. Зокрема, були скасовані як заходи державного рівня, так і проведення приватних виставок тощо.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Того ж дня під Українським домом було оголошено акцію протесту, зокрема, голодування проти мовного закону.

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