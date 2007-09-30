У Чернігові сталася бійка між членами окружної виборчої комісії

У Чернігові в окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № 211 зафіксований гострий конфлікт – тут сталася бійка між представниками від опозиції та коаліції. Про це повідомив під час брифінгу у незалежному прес-центрі «Вибори-2007» керівник виборчих програм Громадської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, близько 7.10 в окружній виборчій комісії ТВО № 211 побилися заступник голови комісії, представник від НУ-НС Сергій СОЛОМАХА та член комісії від КПУ Валерій СОЛДАТОВ.

За словами О.ЛОМАКО, С.СОЛОМАХА розірвав списки на внесення змін до складу ДВК міста. Він стверджує, що зроблена спроба фальсифікувати постанову комісії № 41, оскільки, за його словами, постанова стосувалася інших речей, а не змін у складі ДВК. У свою чергу, представники комісії від коаліції звинувачують С.СОЛОМАХУ у зриві виборів.

«На 9.30 засідання ОВК ще не розпочалося. Це найбільш проблемний округ. Всі на місці, але сваряться», - констатував О.ЛОМАКО.

Також він прогнозує, що в окружній комісії можуть бути проблеми з прийомом протоколів ДВК та оголошенням підсумків голосування у м. Чернігові.