У Харкові журналістка припинила голодування - їй стало зле

Про це кореспонденту УНІАН повідомила сама журналістка.

За її словами, рішення припинити голодування було прийняте через різке погіршення самопочуття. «Я не можу, в мене запаморочення, дуже сильна слабкість, не можу пити багато води, йде блювання. Також просили припинити голодування багато моїх знайомих і громадські організації», - сказала Ж.Титаренко.

За словами учасника акції протесту на площі Свободи Дмитра Пилипця, на площу Свободи прибула карета швидкої допомоги. Лікарі у ці хвилини оглядають журналістку. Рішення про її госпіталізацію буде ухвалено після огляду.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Харкові журналістка Інтернет-видання «Справжня варта» Ж.Титаренко оголосила голодування на знак протесту проти мовного закону. «Я вийшла на майдан і п’ю тільки воду. До цього я два дні вдома спробувала поголодувати (пила воду, їла тільки помідори), щоб пересвідчитися, що я зможу, щоб не вийшло так, що вийшла, півдня поголодувала і побігла додому їсти. Зараз я впевнена, що зможу», - сказала Ж.Титаренко.

Вона підкреслила, що голодуватиме безстроково, перебуватиме на площі Свободи цілодобово.

Безстрокова акція протесту проти мовного закону розпочалася в Харкові 3 липня.