Бійка у Чернігівському окружкомі визнана правильною

Конфліктна ситуація, що виникла сьогодні вранці між представниками блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Комуністичної партії України у Чернігівській ОВК територіального виборчого округу № 211, практично вирішена. Про це повідомила член комісії Алла ВАЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, “бійки між членами комісії, власне, не було. Відбулася просто чоловіча сутичка між заступником голови комісії Сергієм СОЛОМАХОЮ та членом комісії Валерієм СОЛДАТОВИМ, які по-своєму намагалися вирішити проблему”.

Як пояснила А.ВАЩЕНКО, окружна виборча комісія прийняла декілька постанов щодо змін членів ДВК, “а потім члени робочої групи сплутали номер протоколу і видрукували нові списки членів ДВК з 1 по 124 дільницю та видавали їх представникам комісії”.

За її словами, С.СОЛОМАХА зауважив, що це не той номер протоколу і намагався забрати ці списки, в результаті чого виникло непорозуміння з В.СОЛДАТОВИМ. «СОЛОМАХА вчасно все зупинив. Якби виявили пізніше, могли б бути проблеми», - сказала А.ВАЩЕНКО.

При цьому вона уточнила, що члени окружної виборчої комісії погодилися з помилкою, і комісія ще раз розгляне це питання.

На думку А.ВАЩЕНКО, зміни серед членів дільничних виборчих комісій незначні. “Всі вони мали кворум, і ці зміни не вплинуть на їх роботу”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, на брифінгу в незалежному прес-центрі «Вибори-2007» керівник виборчих програм Громадської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО заявив, що близько 7.10 в окружній виборчій комісії ТВО № 211 побилися заступник голови комісії, представник від НУ-НС С.СОЛОМАХА та член комісії від КПУ В.СОЛДАТОВ.