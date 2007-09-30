Партія регіонів чекає результатів, порушень не бачить, акцій не планує

Партія регіонів очікує оголошення результатів виборів і не веде переговори про створення коаліції з жодною політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ на прес-конференції в штабі партії.

За його словами, інформація про хід голосування, яка надходить до штабів партії, не дає підстав вважати, що спостерігаються масові порушення, які можуть стати причиною для визнання недійсними результатів голосування.

Серед порушень він назвав такі, як недостача на окремих дільницях або виявлення зайвих бюлетенів.

В Дніпропетровській області, за інформацією Б.КОЛЕСНІКОВА, розсилались SMS-повідомлення на кшталт: «Янукович остается. Сиди дома. Штаб».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА у зв’язку з цим Партія регіонів звернулась до СБУ. За його даними, вже ідентифіковані декілька комп’ютерів і телефонних номерів, з яких розсилались ці повідомлення.

Б.КОЛЕСНІКОВ також зауважив, що сьогодні у Києві Партія регіонів не проводить жодних акцій. «Не думаю, що результати голосування будуть вимагати від нас якихось акцій», - підсумував він.