Опозиція перенесла дату з'їзду - остерігається провокацій з боку влади
13:44, 26 липня 2012Політика
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Об`єднана опозиція “Батьківщина” планує провести свій з`їзд не 31-го, а 30 липня.
Опозиція збереться у понеділок
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина”, керівник виборчого штабу Об`єднаної опозиції Олександр Турчинов.
“Ухвалено рішення провести з`їзд 30 липня”, - сказав він.
О.Турчинов пояснив, що це пов`язано з тими провокаціями, які готує влада.
Зокрема, за його словами, йдеться про намір парламентської більшості провести 31 липня позачергову сесію Верховної Ради та про призначення на цей же день засідання суду у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ.
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