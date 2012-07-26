Опозиція перенесла дату з'їзду - остерігається провокацій з боку влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина”, керівник виборчого штабу Об`єднаної опозиції Олександр Турчинов.

“Ухвалено рішення провести з`їзд 30 липня”, - сказав він.

О.Турчинов пояснив, що це пов`язано з тими провокаціями, які готує влада.

Зокрема, за його словами, йдеться про намір парламентської більшості провести 31 липня позачергову сесію Верховної Ради та про призначення на цей же день засідання суду у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ.