Опозиція перенесла дату з'їзду - остерігається провокацій з боку влади

13:44, 26 липня 2012
Політика
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Об`єднана опозиція “Батьківщина” планує провести свій з`їзд не 31-го, а 30 липня.

Турчинов, Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина”, керівник виборчого штабу Об`єднаної опозиції Олександр Турчинов.

“Ухвалено рішення провести з`їзд 30 липня”, - сказав він.

О.Турчинов пояснив, що це пов`язано з тими провокаціями, які готує влада.

Зокрема, за його словами, йдеться про намір парламентської більшості провести 31 липня позачергову сесію Верховної Ради та про призначення на цей же день засідання суду у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ.

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