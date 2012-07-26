Головний тюремник покартав журналістів за необ’єктивність
Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков критикує журналістів, які, на його погляд, необ’єктивно висвітлюють ситуацію у слідчих ізоляторах.
|Олександр Лісіцков зробив зауваження ЗМІ
«При цьому в них зовсім не викликає інтерес інформація про ту роботу, що ведеться адміністрацією слідчих ізоляторів у тісній взаємодії з місцевими органами влади задля покращення умов перебування ув`язнених і матеріально-побутового та медичного забезпечення» ,- заявив О.Лісіцков.
Він визнав, що проблем у СІЗО залишається багато, тому наведення порядку і забезпечення законності має бути предметом першочергової уваги керівників територіальних органів ДПтС.
За словами О.Лісіцкова, нині йде скорочення кількості ізоляторів тимчасового утримання. Зокрема, їх планують скоротити на 30%. Однак ті СІЗО, які залишаться, обладнають відеокамерами та іншою технікою за європейськими стандартами, що є завданням не лише пенітенціарної служби, але й судової адміністрації України.