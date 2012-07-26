Головний тюремник покартав журналістів за необ’єктивність

Як передає кореспондент УНІАН, на початку свого виступу під час виїзного засідання колегії Державної пенітенціарної служби на Рівненщині він згадав про телесюжет Костянтина Усова про Лук`янівське СІЗО, дорікнувши, що у більшості випадків ЗМІ висвітлюють ситуацію у слідчих ізоляторах однобічно, ігноруючи об`єктивні проблеми, вирішення яких залежить не лише від пенітенціарної системи.

«При цьому в них зовсім не викликає інтерес інформація про ту роботу, що ведеться адміністрацією слідчих ізоляторів у тісній взаємодії з місцевими органами влади задля покращення умов перебування ув`язнених і матеріально-побутового та медичного забезпечення» ,- заявив О.Лісіцков.

Він визнав, що проблем у СІЗО залишається багато, тому наведення порядку і забезпечення законності має бути предметом першочергової уваги керівників територіальних органів ДПтС.

За словами О.Лісіцкова, нині йде скорочення кількості ізоляторів тимчасового утримання. Зокрема, їх планують скоротити на 30%. Однак ті СІЗО, які залишаться, обладнають відеокамерами та іншою технікою за європейськими стандартами, що є завданням не лише пенітенціарної служби, але й судової адміністрації України.