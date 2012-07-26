Позачергова сесія Ради відбудеться 30 липня у день партійних з’їздів

Про це УНІАН повідомило джерело в парламенті.

В розпорядженні міститься також перелік питань, винесених на розгляд позачергової сесії. Серед них - кадрові питання (при цьому в документі не уточнюється, про які саме кадрові питання йдеться), питання ратифікації угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД, а також низка законопроектів здебільшого пов’язаних із внесенням змін до бюджету.

Також серед переліку питань є питання про скасування рішень, ухвалених Верховною Радою, але також не уточнюється, про які саме рішення йдеться.

Як відомо, на 30 липня оголошено проведення трьох партійних передвиборчих з'їздів - Партії регіонів, Об'єднаної опозиції «Батьківщина» і Комуністичної партії України.

Зокрема, 30 липня в Києві на 11.00 заявлено передвиборний з'їзд Об'єднаної опозиції «Батьківщина», також на 11.00 заявлено з'їзд КПУ, на 17.00 заявлено з'їзд ПР. На даний момент інформації про можливе перенесення дати або час проведення з'їздів від партій немає.