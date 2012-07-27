Євросуд зобов'язав Україну виплатити рекордну компенсацію

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити компенсацію в розмірі 154 тис. євро жителю Івано-Франківської області Богдану Савицькому. Про це повідомляє Комерсант-Україна.

У прес-службі ЄСПЛ відзначили, що при ухваленні рішення суд "керувався ст. 41 Конвенції з прав людини щодо справедливої ​​сатисфакції".

Про те, що держава винна йому понад 150 тис. євро, пан Савицький дізнався від журналістів.

"Останні 14 років я живу на жебрацьку пенсію інваліда. Отримую близько тисячі гривень, - розповів 45-річний Богдан Савицький. - Через травми хребта я тепер пересуваюся тільки в інвалідному візку".

У серпні 1998 року Богдана Савицького, за його словами, побив наряд патрульно-постової служби Городенківського райвідділу міліції Івано-Франківської області.

"Після роботи зайшов з друзями в бар, а потім виявив, що в мене пропав велосипед, - пригадує пан Савицький. - Поблизу була автозаправна станція. Я пішов туди, і в мене виник конфлікт з оператором АЗС, який не дозволив мені зателефонувати додому зі службового телефону, а замість цього викликав міліцію".

Міліціонери, як стверджує пан Савицький, побили його - лікарі діагностували у нього переломи двох хребців.

Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ при Міністерстві юстиції Назар Кульчицький заявив, що сума, яку держава зобов`язана виплатити пану Савицькому, - найбільша компенсація, присуджена ЄСПЛ Україні.

"У справі" Гонгадзе проти України "(суд визнав, що держава не захистила право журналіста Георгія Гонгадзе на життя) Європейський суд виніс рішення про виплату 100 тис. євро. На такий рекордний розмір компенсації, безсумнівно, вплинуло те, що людина залишилася інвалідом I групи, - вважає пан Кульчицький. - Савицький ні в чому не підозрювався, тому в ЄСПЛ вирішили, що це свідчить про вищий рівень самоуправства з боку міліції. Обтяжуючою обставиною став й занадто довгий розгляд справи в Україні, що заподіяло багато душевних страждань потерпілому".

Тепер у Міністерства юстиції є три місяці, щоб опротестувати рішення Європейського суду з прав людини.

"Однозначно є причини говорити про неефективність судового процесу, але я не впевнений, що можна говорити про жорстоке поводження. Необхідно провести перевірку наявних документів і доказів", - зазначив Назар Кульчицький. Справа в тому, що, крім версії, згідно з якою Богдан Савицький став інвалідом в результаті рукоприкладства з боку співробітників міліції, є ще одна, про те, що він отримав каліцтва до приїзду наряду. Ця версія також була надана на розгляд суддів ЄСПЛ. Відзначимо, що в будь-якому випадку подавати протест щодо суми компенсації Україна не має права.