Комуністи «‎сплавили»‎ молодість і досвід у першій п'ятірці
14:57, 30 липня 2012Політика
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Петро Симоненко назвав першу п’ятірку виборчого списку Компартії.
Петро Симоненко назвав першу п'ятірку
До першої п’ятірки кандидатів у народні депутати від Компартії України у багатомандатному окрузі увійдуть Перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко, голова Ради Організації ветеранів України Петро Цибенко, перший секретар Луганського обкому Компартії Спірідон Кілінкаров, представниця наукових кіл Ірина Спіріна та лідер Ленінського комсомолу України Олександр Присяжнюк. Про це представникам ЗМІ заявив Перший секретар ЦК КПУ Петро Симоненко, повідомляє сайт КПУ.
“Ми підтвердили, що наш список – це сплав молодості і досвіду”, – наголосив лідер КПУ.
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