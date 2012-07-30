Журналіста Мустафу Наєма побила охорона делегата з'їзду ПР

Про це "Українській правді" повідомив сам журналіст.

За його словами, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де проходить з’їзд регіоналів, машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.

Після цього один з охоронців відкрив двері і сказав "Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видиш, мы в эскорте".

Коли М.Найєм та машина супроводу приїхали до будівлі виставкового центру, журналіст підійшов, щоб спитати, хто саме їхав у автомобілі.

Натомість з машини вийшов охоронець, який вибив з рук М.Найєма телефон і, зі словами "Парнишка, ты что охр***ел", відштовхнув його.

Після цього інший охоронець підняв телефон, видалив з нього відео, зняте журналістом, і віддав М.Найєму.

Свідками інциденту були співробітники ДАІ і регіонал Віталій Хомутинник.

Депутат сказав, що він дізнається, чому охоронці так себе вели, і здогадується, хто міг їхати у автомобілі.

Пізніше з телефону В.Хомутинника журналісту зателефонувала якась людина і намагалася прояснити цю ситуацію. Однак на запитання журналіста, з ким він говорить, йому відповіли, що це не має значення і ситуація не варта розголосу.