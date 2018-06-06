Яценюк та Симоненко окреслили завдання на наступні вибори

Закликаю кожного, хто сьогодні представляє Об’єднану опозицію, усвідомити нашу відповідальність, повірити в нашу перемогу, відчути, що за нами стоять мільйони, зрозуміти, що тільки ми можемо змінити країну і зробити все, з чим ми ідемо. І ми це зробимо.

Вітаю українську Об’єднану опозицію, вітаю людей, які прийдуть і змінять нашу країну. Вітаю людей, які беруть на себе відповідальність і які знають – мільйони українців сьогодні очікують іншого життя, мільйони українців сподіваються на кожного з нас, мільйони українців вірять в нас. І ми будемо нести таку відповідальність перед цими мільйонами українців.

Ми підготували чітку і зрозумілу, конкретну програму. Конкретну програму - що робити і з ким робити.

Об’єднана опозиція веде до парламенту досвідчених і перевірених людей. Об’єднана опозиція веде до парламенту фахівців-інтелектуалів. Об’єднана опозиція веде до парламенту моральних авторитетів, кращих журналістів і цвіт української нації. Об’єднана опозиція хоче показати, що ми знаємо що робити, ми знаємо, з ким це робити, і ми обов’язково досягнемо результату.

Наш план передбачає прийняття в першому пакеті вісімдесяти законів. Вісімдесяти законів, які ми вже сьогодні підготували, які радикально змінять українську політику, які радикально змінять українську економіку. 80 законів, які змінять життя українців на краще. Ми як майбутні члени парламенту приймемо низку законів, які унеможливлять голосування за іншого депутата; які дадуть можливість відкликати депутата за порушення ним своїх зобов’язань; які дадуть можливість контролювати президента Януковича і відправити його у відставку, тому що закон про імпічмент – один із наших основних законів; які зроблять з Верховної Ради дійсно представницький орган, який відповідає перед людьми, а не перед Банковою, перед прем’єрами чи будь-якими іншими органами влади. У нас є тільки єдине джерело влади – це народ України, який за нас проголосує, який нас підтримує, і тому – ми переможемо.

Українська політична система буде радикально змінена. Відповідальність політиків – це наше основне завдання. Ми маємо чіткий план економічних реформ і економічних змін. У першу чергу я кажу про радикальну зміну податкової системи. Вперше на території Східної Європи буде запроваджено тільки 7 основних податків. Буде створена система нових робочих місць. Буде створена можливість для підприємця заробляти для себе, заробляти для своєї сім’ї і не думати про те, що до нього прийде податкова, міліція, СБУ, чи прокуратура за ще одним хабаром, як ходять сьогодні.

Тому наше завдання в економіці – це створення робочих місць, це спрощена податкова система, дати можливість людині заробляти і це, звичайно, соціальний блок. Підняття мінімальної заробітної плати, підняття соціальних стандартів. Наш обов’язок перед вчителями і лікарями, наш обов’язок перед малозабезпеченими і неповносправними, наш обов’язок перед громадянами України, яких держава повинна забезпечувати, - буде виконано.

Наша програма має дуже чіткі кроки. Ми єдині і перші, хто показали Україні план змін. Ми єдині, хто підготували конкретний перелік законів, який буде прийматися. Ми єдині, хто візьме на себе відповідальність, і переконаний, що ми виконаємо те, що ми пообіцяли.

Переконаний, що кожен наш крок, кожен наш день, кожна наша зустріч, кожне наше спілкування, кожний наш робочий день в парламенті буде привносити зміни для життя українців, які цього очікують, очікують протягом 20 років.

У нас не так багато часу для того, щоб це зробити.

Закликаю кожного, хто сьогодні представляє Об’єднану опозицію, усвідомити нашу відповідальність, повірити в нашу перемогу, відчути, що за нами стоять мільйони, зрозуміти, що тільки ми можемо змінити країну і зробити все, з чим ми ідемо. І ми це зробимо.

Вітаю всіх із об’єднанням. Вітаю всіх із переможним походом і закликаю всіх до боротьби. Перемога за нами!

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НАША ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ТРУДЯЩИМСЯ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ

ДОКЛАД П.Н. СИМОНЕНКО на 45 съезде Компартии Украины

Уважаемые товарищи!

Предстоящие 28 октября выборы в Верховную Раду Украины будут проходить под воздействием глобального кризиса и обвала международной капиталистической экономики, породившие цепную реакцию в виде массового обнищания трудящихся и резкого усиления социально-политической напряженности в масштабах всего буржуазного мира.

Во всех уголках планеты набирает обороты процесс переосмысления целей и задач общественного развития. И прежде всего очень остро ставится вопрос об исчерпанности капитализма как системы. Классовая борьба трудящихся против эксплуататоров с каждым днем приобретает все более отчетливый антикапиталистический характер.

Обвал мировой буржуазной экономики особенно больно ударил по государствам периферийного капитализма, в числе которых после контрреволюционного переворота 1991 года оказалась Украина.

В результате крайне опасные тенденции в общественном развитии Украины, порожденные капиталистической реставрацией и особенно резко проявившиеся в период глобального кризиса, продолжают нарастать и приобрели угрожающий характер.

Это развал основных производственных фондов, доставшихся от советских времен, который вот-вот станет необратимым, и грозящее стать безнадежным технологическое отставание украинской экономики.

Это прогрессирующее обнищание трудового большинства на фоне баснословного роста богатств ничтожной кучки олигархов.

Это фактически капитуляция правящего режима перед Западом – Международным валютным фондом, США, НАТО и усиливающаяся с каждым днем экономическая и политическая зависимость Украины от империалистического Запада, грозящая превратить в пустую формальность ее государственный суверенитет.

Это ожесточенная борьба за монопольную власть между двумя группировками олигархических кланов, которая разрывает страну на части.

Это очередная волна зоологического антикоммунизма, поднимаемая внутренней и внешней реакцией.

Это поднимающий голову под опекой крупного капитала неонацизм – опаснейшее наследие фашизма.

В такой обстановке КПУ приходилось противодействовать планам олигархов независимо от их политической раскраски еще туже затянуть на шее народа социально-экономическую удавку, не допуская при этом националистического реванша.

Мы должны честно сказать людям: до тех пор, пока борьба трудящихся не станет организованной и системной ,пока фракция КПУ в Верховной Раде будет малочисленной, как сегодня, наступление крупного капитала на трудящихся остановить не удастся. Угнетенное и эксплуатируемое большинство народа Украины спасет от олигархического наступления только левый поворот в массовом сознании, который должен выразиться как в резкой активизации классовой борьбы, так и в результатах голосования на предстоящих выборах.

В то же время мы должны видеть и учитывать в практической работе новые моменты в настроениях трудящихся, которые создают условия для усиления влияния партии в массах, приобщения новых слоев общества к осознанному участию в борьбе за свои права. За два с лишним десятилетия т. н. независимости, хлебнув вдоволь “прелестей” капитализма, люди все больше задумываются: что же они приобрели и что утратили в результате ликвидации Советской власти, разрушения социалистических устоев, что дал им капиталистический строй, с реставрацией которого они в большинстве своем тогда молчаливо согласились?

Почему Украина, ставшая за годы Советской власти одним из наиболее развитых государств Европы, до сих пор не может выйти на уровень 1990 года, а в технологическом отношении безнадежно отстала?

Во имя чего разрушены “оборонка”, украинское село, в бедственном положении оказалась наша наука?

Почему более четверти граждан Украины, даже по официальным данным, отброшены за черту выживания?

Почему в мирное время, когда не было ни неурожаев, ни эпидемий, ни катастрофических стихийных бедствий, население страны уменьшилось почти на семь миллионов человек – больше, чем за годы минувшей, самой страшной войны?

Почему от пяти до семи миллионов наших соотечественников не могут найти работу в своей стране и вынуждены искать применение знаниям, опыту, талантам за рубежом, нередко влача жалкую участь “гастарбайтеров” в других государствах, а многие покидают Родину навсегда?

Мы обязаны помочь нашим людям осознать, что причина их бед – в реставрации капитализма и захвата собственности олигархами. Причина в том, что страной управляют ставленники буржуазии и ее зарубежных хозяев.

В стране усиливается социальный протест против капиталистического рабства. И хотя он еще не приобрел отчетливо выраженных идеологических и организационных форм, сам факт его нарастания создает благоприятные условия для победы в борьбе за социализм.

Отсюда вытекает главный вопрос, в решающей мере определяющий политическую повестку дня октябрьских парламентских выборов. Коротко его можно сформулировать следующим образом: куда идти Украине?

На этот вопрос есть два возможных ответа.

Первый сводится к тому, что олигархи предлагают народу, Украины продолжать и дальше тащиться по капиталистическому пути, который завел ее в безысходность, опустил в число стран третьего мира по уровню жизни, обрек на чудовищную технологическую отсталость, породил невиданный расцвет коррупции и казнокрадства.

Такой ответ дают все без исключения буржуазные партии – как стоящие в настоящий момент у власти, так и оппозиционные. Противоречия между ними, которые они демонстративно выставляют напоказ, с точки зрения интересов трудящихся абсолютно непринципиальны.

В конечном счете, они сводятся к спорам о том, как обеспечить максимально высокие сверхприбыли для своих кланов крупного капитала и распределить их между различными группировками “своей” буржуазии.

Шумные показушные склоки между властью и оппозицией призваны замаскировать тот факт, что, расходясь в частностях, эти политические силы едины в главном: все они враждебны трудовому народу и защищают исключительно классовые интересы эксплуататоров.

Ни одна из буржуазных партий не хочет и не способна предложить альтернативу социально несправедливому, экономически неэффективному и духовно бесплодному олигархическому режиму, утвердившемуся в Украине.

Все они без единого исключения добиваются “углубления” так называемых рыночных реформ, которые сводятся к еще большему разграблению страны кучкой мультимиллионеров. Как и в конце 1990-х — начале 2000-х годов основной идеей этой вакханалии является приватизация стратегических отраслей промышленности. Теперь пришел черед отраслей оборонно-промышленного комплекса, транспорта, предприятий топливно-энергетической промышленности. Энергогенерирующие предприятия продаются за бесценок. Перспективные угольные шахты передаются фактически в бессрочную концессию. Месторождения углеводородов готовятся к передаче транснациональным корпорациям на условиях, которые смутили бы даже колониальную администрацию.

Под маркой создания «благоприятных условий» для инвестора буржуазными партиями сообща готовится к запуску “рынок земли” - свободная купля и продажа земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на все разговоры о «жестких ограничениях» на владение этим главным национальным достоянием Украины, результат его распродажи несложно прогнозировать.

Все будет так же, как и с выполнением «инвестиционных обязательств» при приватизации промышленных предприятий.

Это означает, что очень скоро нас ждет полное обезземеливание украинских крестьян и появление в стране новых ленд-лордов. Причем преимущественно с иностранными или двойными паспортами. Сегодня это – шустрые воротилы, уже сосредоточившие в своих руках сотни тысяч арендуемых за бесценок земель.

Все свидетельствует о том, что ни одна из буржуазных партий на практике не намерена защищать никакую иную форму собственности, кроме крупной олигархической. Под демагогические завывания о необходимости взрастить так называемый «средний класс» они сообща лишают трудящихся их достояния, проводят курс на превращение подавляющего большинства граждан Украины в неимущих пролетариев.

Все буржуазные партии видят выход из тупика в повышении пенсионного возраста, урезании затрат на образование и медицину, либерализации трудового законодательства, фактически превращающей наемных работников в невольников. Дело дошло до того, что министр социальной политики С. Тигипко предлагает украинской молодежи «для получения опыта» начинать работать на собственников бесплатно. При этом ни одна буржуазная партия даже не заикается о том, чтобы урезать размеры прибавочной стоимости, получаемой капиталистами за счет эксплуатации трудящихся.

Особенно цинично, что ограбление населения проходит под лозунгами социальной опеки и восстановления справедливости. Доведенным до нищеты людям обещают копейки в обмен на потерю социально-экономических прав. Логика капитала ясна: повысить зарплату, пенсию и стипендию на копейку сегодня, чтобы завтра повышением цен и тарифов изъять из карманов тружеников и пенсионеров тысячи. С точки зрения эксплуататорского класса это хорошая «инвестиция» в увеличении их капиталов…

Все буржуазные партии трогательно заботятся о благоденствии коммерческих банков, штампуя в момент своего пребывания у власти программы помощи этим финансовым кровососам. Однако ни одна из них не спешит предложить действенную программу защиты населения от банковского произвола и поддержки производителя.

Все буржуазные партии запятнали себя многолетней сдачей национальных интересов Украины империалистическому Западу и транснациональным корпорациям. «Темники» Международного валютного фонда, руководства Евросоюза и госдепартамента США значат для любой их них несравненно больше, чем воля и судьба собственного народа.

Наконец, все буржуазные партии Украины совместными усилиями дискредитируют идею представительской демократии. Тому подтверждением является Третий тур выборов Президента в 2004 году. Незаконный роспуск парламента в 2007 году. Возвращение к Конституции 1996 года явочным порядком – через явно неконституционное решение ручного Конституционного Суда. Навязчивая идея нормативно урезать права и полномочия представительских институтов: начиная с парламента и заканчивая сельсоветом. Отказ от расширения прав и полномочий органов местного самоуправления.

Все это звенья одной цепи. Буржуазные партии сообща добиваются, того чтобы Верховная Рада и впредь состояла из миллионеров и миллиардеров, лоббирующих в ней прежде всего собственные коммерческие интересы и интересы клонов в которые они входят, чтобы в Украине царили не народ и закон, а олигархи и бюрократический произвол.

Именно такая Верховная Рада, нужна крупному капиталу, для того, чтобы окончательно узаконить классовую диктатуру буржуазии, полностью упразднить государственный сектор экономики, принять в интересах эксплуататоров трудовое и жилищное законодательство, выхолостить статьи Конституции, говорящие о социальных правах населения, ликвидировать уголовную ответственность за разграбление страны и экономические махинации.

Именно такой сценарий навязывают нашему народу буржуазные партии всех мастей, какие бы красивые обещания они ни давали перед выборами. И до тех пор, пока какая-либо из них стоит у власти, а остальные – в очереди за ее получением, этот трагический для трудящихся сценарий будет неуклонно претворяться в жизнь. Иностранные компании получат неограниченный доступ к ресурсам и богатствам страны. Украина фактически превратится в полуколонию Запада.

Второй, альтернативный, путь предлагают народу Украины коммунисты – единственная в стране политическая сила, которая реально противостоит планам увековечения воцарившегося в стране олигархического разбоя, помноженного на бюрократический произвол. Этот путь намечен в Антикризисной программе КПУ и в нашей Предвыборной программе, которую мы сегодня примем. Они представляют собой «проект будущего», предъявленный обществу коммунистами и получивший массовую поддержку в ходе Народного референдума.

Стремясь не допустить смены государственного курса в интересах трудящихся, либерально-олигархические круги всячески пытаются уйти от конструктивной дискуссии по проблемам, поднятым в этих документах, и на протяжении всей избирательной кампании будут их замалчивать. А этим определяются две важнейшие задачи, стоящие сегодня перед партией:

– во-первых, донести до самых широких слоев нашего общества содержание Антикризисной и Предвыборной программ КПУ как единственной альтернативы антинародному курсу, проводимому олигархическим режимом;

– во-вторых, на деле доказать людям, что эти документы не являются продуктом предвыборного популизма, о котором забудут на следующий же день после голосования, как у любой буржуазной партии.

Мы от первой до последней буквы реализуем Антикризисную и Предвыборную программы КПУ, если на предстоящих выборах граждане Украины доверят нашей партии управление страной.

У коммунистов есть для этого серьезнейший кадровый и интеллектуальный потенциал. В числе наших кандидатов – 38 руководителей предприятий, организаций, учреждений, 151 депутат Верховного и местных советов, 32 преподавателя и ученого. В то же время среди них представлены все слои трудящихся – от рабочего и крестьянина до врача и мелкого предпринимателя. Они смогут представлять интересы каждого из этих социальных слоев.

Наши кандидаты в народные депутаты – сплав молодости и опыта, 55 из них – иными словами, каждый восьмой – это молодые люди в возрасте до 30 лет.

Особо хочу отметить, насколько широко среди кандидатов от Компартии Украины представлены женщины – более 100 человек. Опираясь на волю трудового большинства, неукоснительным выполнением наших обязательств перед трудящимися займется Народное правительство, сформированное из коммунистов ,а также разделяющих наши программные принципы представителей левых политических партий и честных беспартийных профессионалов, не запятнавших себя коррупцией и прислужничеством олигархическому режиму.

Коммунистическая партия Украины использует имеющийся в обществе кадровый и интеллектуальный потенциал, который позволит эффективно организовать власть в центре и на местах и провести преобразования в интересах трудящихся.

Если же реакционные силы попытаются сорвать проведение прогрессивных преобразований, мы обратимся к трудящимся за массовой активной поддержкой.

Этим мы, коммунисты, принципиально отличаемся от буржуазных партий, которых объединяет идеология доллара, идеология личного обогащения за счет ограбления других людей. Стоит ли удивляться тому, что депутаты от всех этих партий – пресловутые «тушки» – постоянно перебегают из одной партии в другую, в зависимости от того, где в данный момент находится центр власти и источник связанных с обладанием ею материальных благ?

Таким образом, коммунисты являются не только политической, но и нравственной альтернативой олигархическому режиму. А это – надежная гарантия того, что все наши обещания будут выполнены.

В чем суть программы, с которой Коммунистическая партия идет к трудовому народу Украины?

Фундамент предлагаемого нами экономического курса — ставка на реальный сектор экономики. При этом целью и мерилом эффективности производства должно быть не увеличение прибылей буржуазии, как сегодня, а повышение благосостояния всех социальных и возрастных групп трудящихся за счет рационального и справедливого распределения созданных обществом материальных и духовных благ.

Важнейшим положением экономической платформы КПУ является возвращение государству роли основного собственника и активного хозяйственного субъекта. Стратегические отрасли производства будут национализированы. Будет проведена ревизия всех сделок по переводу государственных предприятий в частную собственность. Мы не будем закрывать глаза на грубейшие нарушения закона, допущенные в ходе приватизации, и вернем народу все, что украдено у него. А доходы от деятельности государственных предприятий будут в первую очередь направляться на повышение благосостояния всех отрядов трудящихся – от рабочего и учителя до мелкого предпринимателя, от студента до пенсионера. При этом национализация не будет тотальной, а только коснется базовых отраслей.

КПУ предлагает промышленную политику, в корне отличную от той, которая проводится сегодня. Она будет основываться не на «доении» олигархами нескольких отраслей (металлургия, химия и т.п.) и хищнической эксплуатации остатков технической базы, оставшейся Украине в наследство от социализма, а на защите государством отечественного товаропроизводителя и ускоренной модернизации производства за счет стимулирования инноваций и обеспечении тесной связи индустрии с наукой.

Коммунисты знают, как преодолеть деградацию отечественного агропромышленного комплекса, вызванную его капитализацией. Всестороння защита крестьян-пайщиков, гарантии их прав на землю, поддержка кооперативного движения, возрождение государственных и коллективных сельхозпредприятий и защита внутреннего рынка – вот ключевые условия обеспечения продовольственной безопасности нашей Родины.

Что же касается финансово-банковской системы, она будет радикально перестроена и сориентирована на поддержку реальной экономики, на прямое кредитование отечественного товаропроизводителя под низкий процент. Государство перекроет малейшие лазейки для осуществления спекулятивно-финансовых махинаций, навсегда покончит с «долларизацией» национальной экономики, обеспечит твердую покупательную способность национальной валюты и создаст надежные гарантии для трудовых сбережений украинских граждан. Банки станут выполнять функцию мобилизации ресурсов для реальной экономики, а не превращаться в «ломбарды»!

Уважаемые товарищи!

КПУ не предлагает чисто популистских решений. Олигархи используют власть для личного обогащения. Коммунисты для улучшения жизни народа Только КПУ предлагает для этого единственно реальное средство – резкое ограничение государством аппетитов буржуазии. Именно эксплуататоров, чья необузданная алчность привела к катастрофическому обнищанию большинства населения, нужно сегодня заставить потуже затянуть ремни.

И в этом заключается принципиальное отличие социальной политики, предлагаемой народу Украины коммунистами, от той, которую проводят буржуазные партии любых политических расцветок, каждая из которых смотрит на прибыли господствующего класса, как на священную корову.

Мы требуем установления прогрессивной шкалы налогообложения, реализации государственной монополии на производство и продажу водки и табака, безотлагательного введения полноценного налога на роскошь, перекрытия всех оффшорных схем минимизации налогов. И мы этого добьемся!

Наша партия отстаивает необходимость перехода к политике дорогой рабочей силы. Доля зарплаты в себестоимости продукции должна быть от 40 до 60%. Причем за малейшее невыполнение обязательств перед своими наемными работниками и государством владелец предприятия должен расплачиваться собственностью и свободой. И мы этого добьемся!

Справедливое решение бюджетных и финансовых проблем в интересах трудящихся даст возможность реализовать масштабные программы, призванные обеспечить достойный уровень жизни каждому члену общества. Социальные завоевания советской эпохи будут восстановлены.

Минимальная заработная плата, минимальная пенсия и стипендия, ежемесячное пособие по уходу за ребенком будут доведены до уровня реального прожиточного минимума, обеспечивающего действительные потребности человека, а не произвольно установленного бюрократией показателя по остаточному принципу. И мы это решим!

Не произвольный выбор чиновника, а закон должен определять размеры и порядок предоставления государственных субсидий и льгот. Уровень коммунальных платежей не будет превышать 10% от доходов семьи. Только при коммунистах государство организует жесткий контроль над ценами.

Эффективная экономическая политика, концентрация материальных ресурсов в руках государства и существенное расширение госзаказа на представителей рабочих профессий и выпускников высших учебных заведений позволит в короткий срок преодолеть безработицу. Ликвидация олигархической собственности на стратегические отрасли экономики в сочетании с ужесточением правового контроля над деятельностью управленцев всех уровней подорвет социальные корни коррупции.

В каждом крупном городе будут созданы государственные домостроительные комбинаты. Новые технологии строительства за короткий срок позволят в разы увеличить площади социального жилья, которое будет предоставляться нуждающимся на правах аренды.

Коммунисты последовательно выступают за расширение социальных инвестиций государства – наращивание вложений в науку, физкультуру и спорт, поддержку института семьи. Медицина и образование вновь должны стать доступными для каждого, бесплатными и качественными – на деле, а не только на бумаге, как сегодня. В этом мы видим залог успешного будущего Украины и ее народа.

Базовое положение политической платформы, с которой идет на выборы Коммунистическая партия Украины – дать отпор попыткам крупного капитала провести такую конституционную реформу, которая укрепит его диктатуру, окончательно отстранит большинство нашего народа от принятия государственных решений и до самого основанья демонтирует системы социальных прав и гарантий для населения.

Мы требуем не реформировать конституционное устройство по планам олигархов и бюрократии, а радикально изменить его в интересах трудового большинства нашего народа. Необходимо расширить права территориальных и полномочия представительских органов власти всех уровней, снять неприкосновенность со всех без исключения должностных лиц, законодательно обеспечить возможность максимально широкого применения методов прямой демократии — референдумов, плебисцитов как базовой формы принятия важных решений для регионов и страны в целом. Мы выступаем за закрепление в Конституции реальных гарантий государством социальных прав населения и принципа первоочередного финансирования социальных статей расходов.

Кроме этого, в Основном Законе должны быть подтверждены и расширены исключительные права украинского народа на владение всеми природными ресурсами, землей, полезными ископаемыми, производственными активами. А право на их использование в интересах общества должно быть предоставлено государству.

У коммунистов собственное видение целей и задач внешней политики нашей страны. Мы не разделяем «евро-консенсус», который уже давно сложился у украинских буржуазных политических сил разной окраски – от «регионалов» до «Батькивщины» и «Свободы».

Коммунисты неоднократно заявляли, что участие в процессе европейской интеграции в ее империалистическом варианте, который навязывается сегодня Украине, выгодно исключительно местным олигархам, поскольку гарантирует неприкосновенность их многомиллионных счетов в западных банках. А трудящимся оно несет продолжение и ужесточение диктата брюссельских чинуш, жесткий «режим экономии» на социальных расходах по указке из-за рубежа, уничтожение отечественного товаропроизводителя иностранными корпорациями. И, в конечном счете, закончится крахом национальной экономики и дальнейшим падением стандартов жизни населения. Это на практике подтверждает печальный опыт Греции, Испании, Португалии и ряда других государств.

Мы категорически против того, чтобы разменивать будущее народа на классовые интересы кучки олигархов. Поэтому выступаем против любых форм политического или экономического диктата в отношении Украины, в том числе через Международный валютный фонд.

По этой же причине КПУ последовательно добивается интеграции в рамках Таможенного Союза, ЕЭП и ЕврАзЭс. Ведь именно такой курс, с одной стороны, обеспечит реальный суверенитет Украины и создаст максимально благоприятные условия для развития отечественного производства, а с другой, сделает более эффективной совместную классовую борьбу трудящихся наших стран против буржуазии.

При этом коммунисты выступают за добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами планеты, основанные на взаимном отказе от любых форм экономического, политического или идеологического диктата, уважении к праву каждого народов самостоятельно выбирать путь развития.

Настаивая на развитии национального оборонно-промышленного комплекса и перевооружении Вооруженных Сил лучшими отечественными образцами техники, мы считаем, что Украина должна активно бороться за мир без военных конфликтов, играть видную роль в формировании системы коллективной безопасности в Евразии, которую ми видим континентом без военных блоков и разделительных линий.

Таким образом, только программа, с которой идет на октябрьские выборы КПУ, отвечает интересам трудящихся. Она реалистична и будет выполнена в короткий срок, если коммунисты получат поддержку на выборах. А ее выполнение, в свою очередь, создаст экономические, социальные, политические и психологические предпосылки ликвидации капиталистического строя и перехода к социализму.

При этом, разумеется, речь идет не о возврате к практике прошлого столетия, а об осознанном выборе трудящимися пути вперед на основе анализа современных общественных процессов. Социалистическое общество, где доходы каждого пропорциональны вложенному труду и принесенной им общественной пользе, в ХХ1 веке не просто реально. Его победа обусловлена объективными потребностями экономического развития. А значит, исторически неизбежна.

Это прекрасно понимают и наши противники – политические наемники буржуазии, совместно представляющие олигархический режим, альтернативу которому предлагает Коммунистическая партия Украины. План, с помощью которого они попытаются реализовать сценарий своего сохранения у власти в ходе предстоящей избирательной кампании, уже очевиден. Мы обязаны его сорвать, товарищи!

Главные пункты этого плана таковы.

Во-первых, буржуазия всеми силами попытается отодвинуть на задворки (а в идеальном для нее варианте и вовсе вытеснить из массового сознания) проблему выбора модели общественного устройства. Именно в этом, в частности, заключается истинный смысл возвращения к смешанной системе выборов народных депутатов.

Взяв курс на «мажоритарку», заправилы олигархического режима надеются раздробить украинское общество на груду аморфных громад, живущих своими местечковыми интересами. По их замыслу, в такой системе, удастся шулерски сместить центр предвыборной полемики с действительно принципиальных вопросов о путях дальнейшего движения Украины на спор о том, кто из кандидатов, став депутатом, сможет «выбить» для своего округа больше материальных ресурсов у действующей власти. При этом в умы наших соотечественников уже сегодня подспудно внедряется мысль, будто вопрос о персональном составе депутатов, избираемых по мажоритарным округам, чуть ли не на сто процентов решен деньгами и административным ресурсом.

Из сказанного вытекают задачи, которые стоят перед партией в ходе предстоящей избирательной кампании на мажоритарных округах.

С одной стороны, необходимо развеять миф о непобедимости на них членов «команды власти» и «денежных мешков». У партии есть немало проходных кандидатов. Каждая парторганизация, каждый коммунист обязаны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы эти наши товарищи были представлены в парламенте.

Особо важную роль при этом предстоит сыграть тем коммунистам и сочувствующим, которые будут работать в избирательных комиссиях. Ни один голос, отданный за партию и ее представителей в округах, не должен быть украден нашими политическими противниками!

Не менее важно координировать свои действия в избирательной кампании с другими левыми партиями. Прежде всего, для взаимной поддержки кандидатов в округах, обеспечения честности и прозрачности выборов.

Кроме того, перед нашими парторганизациями стоит задача сформировать из избирателей как можно более широкий состав актива, который будет подвергать требовательному мониторингу ход избирательной кампании и не допустит фальсификации итогов голосования. Нам надо строго следить за тем, чтобы неукоснительно выполнялись требования избирательного закона и наши планы организационных мероприятий, связанных с участием в избирательной кампании. Об этом подробно сказано в проекте постановления нашего съезда.

С другой стороны, ни в коем случае нельзя позволить буржуазным политикам «разорвать» избирательную кампанию на две части, когда вопросы идеологии и политики сосредоточены в борьбе за списки, а на мажоритарных округах дискуссия между кандидатами разворачивается преимущественно вокруг местных проблем. Марксисты всегда рассматривали кампании по выборам в буржуазные парламенты как составную часть классовой борьбы труда против капитала. А это борьба идей!

Во-вторых, ради своего сохранения у власти капитал идет на выборы двумя колоннами – властной, бело-голубой, и оппозиционной, самопровозгласившей себя «демократической». Каждая из них с собственной предвыборной стратегией и громогласными проклятьями в адрес олигархических визави, но с абсолютно одинаковыми — как под копирку сделанными — социально-экономическими программами. Да и в геополитической и гуманитарной областях, как показывает жизнь, их разногласия, мягко говоря, сильно преувеличены. И проявляются они в основном на уровне предвыборной риторики, а не конкретной политики. Каждый сегодня может убедиться в том, что единственными последовательными борцами за восстановление восточнославянского братства, защитниками русского языка, противниками фашизации страны и попыток «переписать» историю являются коммунисты.

Идя на выборы двумя колоннами, крупный капитал преследует цели:

– у трудящихся, которые откровенно ненавидят нынешний режим в целом, искусственно создается иллюзия существования политической альтернативы внутри олигархического лагеря. А значит у избирателей появляется соблазн в очередной раз поискать «хороших буржуев»;

– истеричные призывы к трудящимся поддержать «своих» капиталистов снижают и без того пока еще невысокий накал классовой борьбы. А в условиях классового мира – точнее, классовой капитуляции беспощадно угнетаемого народа Украины – буржуазии несравненно легче обманом собирать его голоса на выборах;

– националистическая колонна крупного капитала рассчитывает с помощью раздутой ею шовинистической истерии заставить проголосовать за себя – а следовательно, за буржуазный строй – подавляющее большинство трудящихся западных областей.

Что должна Коммунистическая партия Украины противопоставить такому «двойному» походу олигархов?

На этот вопрос возможен только один ответ: наши партийные организации обязаны органичес