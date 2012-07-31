ЄЦ оприлюднив свій список: у ньому три Балоги
«Єдиний центр» сьогодні на партійному з’їзді висунув своїх кандидатів у народні депутати України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
Зокрема, у виступі на партійному зібранні лідер «Єдиного центру» Віктор Балога підкреслив, що партія бере участь у парламентських виборах шляхом висування своїх кандидатів в одномандатних округах. Такий формат керівні органи партії визначили найбільш оптимальним, виходячи з аналізу об’єктивних реалій, які склалися на сьогодні в українській політиці. Партія також буде підтримувати низку кандидатів-самовисуванців, які попросили про сприяння на виборах.
Таким чином, після обговорення політичної доповіді делегати з’їзду затвердили кандидатів у депутати від «Єдиного центру» в одномандатних виборчих округах.
Ними стали:
Балога Віктор – в.о. № 69 (Закарпатська обл.)
Балога Іван – в.о. № 73 (Закарпатська обл.)
Балога Павло – в.о. № 71 (Закарпатська обл.)
Карасьов Вадим – в.о. № 217 (м.Київ)
Козел Василь – в.о. № 67 (Житомирська обл.)
Наконечний Микола – в.о. № 200 (Черкаська обл.)
Плужніков Михайло – в. о. № 127 (Миколаївська обл.)
Петьовка Василь – в.о. № 72 (Закарпатська обл.)
Сіленков Борис – в.о. № 184 (Херсонська обл.).