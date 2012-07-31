ЄЦ оприлюднив свій список: у ньому три Балоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, у виступі на партійному зібранні лідер «Єдиного центру» Віктор Балога підкреслив, що партія бере участь у парламентських виборах шляхом висування своїх кандидатів в одномандатних округах. Такий формат керівні органи партії визначили найбільш оптимальним, виходячи з аналізу об’єктивних реалій, які склалися на сьогодні в українській політиці. Партія також буде підтримувати низку кандидатів-самовисуванців, які попросили про сприяння на виборах.

Таким чином, після обговорення політичної доповіді делегати з’їзду затвердили кандидатів у депутати від «Єдиного центру» в одномандатних виборчих округах.

Ними стали:

Балога Віктор – в.о. № 69 (Закарпатська обл.)

Балога Іван – в.о. № 73 (Закарпатська обл.)

Балога Павло – в.о. № 71 (Закарпатська обл.)

Карасьов Вадим – в.о. № 217 (м.Київ)

Козел Василь – в.о. № 67 (Житомирська обл.)

Наконечний Микола – в.о. № 200 (Черкаська обл.)

Плужніков Михайло – в. о. № 127 (Миколаївська обл.)

Петьовка Василь – в.о. № 72 (Закарпатська обл.)

Сіленков Борис – в.о. № 184 (Херсонська обл.).