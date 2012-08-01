З'їзд УДАРу показуватимуть online, а Свобода писатиме у Twitter

Першого серпня відбудеться Х з’їзд політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Як повідомляє прес-служба партії, пряму трансляцію з'їзду можна буде переглянути на офіційному сайті партії орієнтовно з 12.00.

Також online-трансліцію можна буде побачити на сайтах korrespondent.net, lb.ua, daily.lviv.ua.

Телевізійну трансляцію вестимуть телеканали «Круг» (Одеса) та ТВі.

1 серпня у Києві відбудеться також ХХIV передвиборчий З'їзд Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Як повідомляє прес-служба ВО, захід відбудеться у приміщенні "Київпроекту" (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22).

Початок роботи З'їзду – 11-00. Реєстрація розпочнеться о 10:00.

О 13-30 у холі розпочнеться брифінг лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, представлення команди у Верховній Раді та програми ВО "Свобода".

На сайті www.svoboda.org.ua можна буде читати текстову трансляцію З'їзду, також відбуватиметься твіттер-трансляція на twitter.com/vo_svoboda.