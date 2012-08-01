На Банковій запевняють, що справа про побиття Найєма - у прокуратурі

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, у відповідь на запит Міжвідомчого комітету з оперативного реагування на конфлікти за участю представників ЗМІ поінформували в управлінні Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві.

«Міжвідомчий комітет з оперативного реагування надіслав запит до Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України з проханням перевірити усі обставини цієї події, як тільки у ЗМІ стало відомо про інцидент з журналістом «Української правди». Комітет тримає на контролі цю справу, як і усі випадки порушень прав журналістів, про які йшлося у відповідних зверненнях представників ЗМІ», - говориться у повідомленні.

«Ми тримаємо цю справу на контролі і готові надавати допомогу представникам медіа у забезпеченні безперешкодного виконання їх професійних обов’язків», - наголосила прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів Дарія Чепак.

Вона закликала журналістів дотримуватися процедури й оперативно надавати до Комітету з оперативного реагування звернення про перешкоджання їх професійної діяльності. «Це допоможе представникам ЗМІ у більш швидкому й ефективному вирішенні та попередженні будь-яких можливих конфліктів», - додала Д.Чепак.

Як повідомлявУНІАН, охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів 30 липня побила журналіста М.Найєма.

Про це "Українській правді" повідомив сам журналіст.

За його словами, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де проходив з’їзд регіоналів, машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.

Після цього один з охоронців відкрив двері і сказав "Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видиш, мы в эскорте".

Коли М.Найєм та машина супроводу приїхали до будівлі виставкового центру, журналіст підійшов, щоб спитати, хто саме їхав у автомобілі.

Натомість з машини вийшов охоронець, який вибив з рук М.Найєма телефон і, зі словами "Парнишка, ты что охр***ел", відштовхнув його.

Після цього інший охоронець підняв телефон, видалив з нього відео, зняте журналістом, і віддав М.Найєму.

Свідками інциденту були співробітники ДАІ і регіонал Віталій Хомутиннік.

Депутат сказав, що він дізнається, чому охоронці так себе поводили, і здогадується, хто міг їхати у автомобілі.

Пізніше з телефону В.Хомутинніка журналісту зателефонувала якась людина і намагалася прояснити цю ситуацію. Однак на запитання журналіста, з ким він говорить, йому відповіли, що це не має значення і ситуація не варта розголосу.