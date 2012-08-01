Азаров визнав, що важелів для перегляду газових контрактів у нього немає

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Ukrainian.

«Лише за ініціативи Росії можливий перегляд цього контракту. А за нашої ініціативи це неможливо. Як можна було підписувати такий нерівноправний контракт з Росією? Яку потрібно було мати відповідальність за це? Тому я хочу наголосити, що сьогодні альтернативи нам немає», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за словами посла РФ в Україні Михайла Зурабова, тема газових переговорів між Україною і Росією до виборів до Верховної Ради буде неактуальною, і Росія не висуватиме ніяких пропозицій з цього питання.

Україна третій рік безрезультатно веде переговори про зміну контракту на поставки газу з метою зниження ціни закупівлі мінімум до 250 доларів за тисячу кубометрів.

ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 г.; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 р.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У другому кварталі 2012 року ціна на російський газ для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому становитиме 426 дол. США за 1 тис. кубометрів.