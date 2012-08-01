Азаров не думає, що Росія може оштрафувати Україну за недобір газу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не думає, що Росія може застосувати до України штрафні санкції за недобір газу.

Про це він заявив у інтерв'ю ВВС Ukrainian.

«Я думаю, що не виставить. З Росією є певні домовленості, ведуться постійні переговори про перегляд контракту», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що минулого року Україна також скоротила обсяг закупівлі газу, проте штрафні санкції виставлено не було.

«Ну не виставляє ж. Ми ж вже не перший рік ведемо скорочення закупівель газу», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році та порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості у зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.