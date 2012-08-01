5 серпня 2012 року о 11:00 в приміщенні Палацу «Україна» відбудеться V позачерговий з’їзд Української партії «Зелена планета» під гаслом «Чесний погляд на рідну землю!».

Партія «Зелена планета» - партія свідомих прихильників захисту й утвердження найвищих цінностей людини: фізичного та духовного здоров’я, свободи у суспільстві, соціальної справедливості та стабільного розвитку.

Лідер Української партії «Зелена планета» - Орєхов Сергій Миколайович ознайомить громадськість з пріоритетами та напрямками роботи партії. На з’їзді буде затверджено список кандидатів у депутати до Верховної Ради України, виборчу Програму Партії, приймуть Звернення до виборців та членів партії.

У числі запрошених учасники з усіх областей України, державні та суспільні діячі, міжнародні гості з більш ніж 20 країн, які підтримують та розділяють ідеї Української партії «Зелена планета».

Адреса проведення з’їзду: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Акредитація журналістів за телефоном:528-84-19

Реєстрація акредитованих журналістів розпочнеться о 10.00

Офіційний сайт партії - www.zelenaplaneta.org.ua