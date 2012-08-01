Королевська затвердила виборчі списки «таємно»

На з’їзді партії «Україна – Вперед!», що проходив у полі Сквирського району Київської області, не були оприлюднені виборчі списки цієї політичної сили на виборах до парламенту. Зокрема, не були оголошені списки ні мажоритарників, ні списки кандидатів, які балотуватимуться в одномандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд тривав загалом 45 хвилин.

Під час брифінгу журналісти запитали лідера партії «Україна – Вперед!» Наталію Королевську, чому не були затверджені списки на з’їзді, і чому вони не були оголошені, вона повідомила, що цей з’їзд, на якому присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з’їзду, який відбувався сьогодні о 16.00.

Н.Королевська також запевнила, що на закритій частині з’їзду все відбувалося «відповідно до норм чинного законодавства». В той же час на прохання кореспондента УНІАН назвати хоча б першу десятку списку, Н.Королевська відповіла відмовою і пообіцяла, що передасть для журналістів списки через своїх помічників.

Після півгодинного очікування представники ЗМІ так і не дочекалися цих списків. Згодом журналістам повідомили, що списки будуть оприлюднені на сайті партії.

На з’їзді був присутній футболіст Андрій Шевченко, який за інформацією УНІАН, отримав друге місце у списку, актор Остап Ступка, який отримав третій номер.

Журналісти опитали низку делегатів з’їзду і з’ясували, що про ніяку першу частину партз’їзду вони взагалі не знають і за передвиборчі списки не голосували.

Слід зазначити, що перед початком цього з’їзду стався прикрий інцидент між організаторами з’їзду та деякими журналістами. Один з представників оргкомітету, який відмовився назвати своє прізвище, розштовхував запрошених представників ЗМІ зі словами «відійдіть з проходу – лідер зараз буде йти».

По завершенню з’їзду делегатів розважає група «ТІК».