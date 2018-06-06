УДАРний з’їзд: голодні делегати та «моральні зобов’язання»

З'їзд УДАРу вигідно відрізнявся від попередніх партійних форумів, як опозиції, так і партії влади. Журналісти не стояли на спеці, спостерігаючи як за годину опозиція «закриє питання» по списках кандидатів, аби потім їхати в Верховну Раду імітувати протести. Це також не була Партія регіонів, де заперли журналістів в кімнатку прес-центру, ізолювавши їх від правлячого класу. Тут, в УДАРі, все було демократично. У павільйоні центру в парку Пушкіна, де відбувався з'їзд, були розставлені столи, де мали сидіти делегати. Журналістів посадили окремо. Цікаво, що в УДАРі, як і в прес-центрі Партії Регіонів делегати ставали у черги, щоби дістатися до бутербродів та булочок, які розклали для журналістів. Голодний кандидат – поганий депутат, як то кажуть…

За одним із столиків ми помітили Бориса Беспалого, прекрасного законотворця, народного депутата попередніх скликань, з яким автор цих рядків свого часу поверталася зі з'їздів «Нашої України» на метро. Він розповів, що йому подобається таке поступове сходження до політики, як у Віталія: спочатку Київрада, потім парламент. Поруч з ним сидів Валентин Наливайченко.

- Віталій погодиться на ваш націєцентричний погляд на історію? Він поділяє ваші євроатлантичні прагнення? – поцікавились ми у колишнього голови СБУ.

- Ми будемо про все говорити. Я планую виступити на з'їзді.

- До вас у список, подейкують, йде політична провладна сила – Партія Ветеранів Афганістану. Їхній лідер казав, що у випадку приєднання до НАТО, наші військові стануть гарматним м'ясом. Це не викликає у вас дисонансу?

- Я про це не чув, - стривожено сказав Наливайченко, - нічого не знаю про участь ПВА, але чим мені подобається Віталій. Тут нема нічних нарад, нема кулураних домовленостей. Віталій відкритий. Якщо ви побачите в списку неадекватну людину, то ви можете повідомити йому.

Потім я підійшла до Едурда Гурвіца. Ми разом із сумом пригадали його останні вибори мера Одеси, які за його словами, за рівнем фальсифікації «переплюнули країни Африки». Едурад сказав, що в УДАРі планує займатися проблемами місцевого самоврядування.

Деякі столики прикрашав папірчик «для ВІП-персон», зокрема, така відмітка була на столі Артура Палатного. Це, як пізніше виявилося, номер 9 списку Кличка, якого колись за не надто симпатичне минуле публічно вимагав вигнати з команди Кличка Анатолій Гриценко під час спроб об'єднання. Віталій просив не розклювати команду, Гриценко не погодився об'єднуватися, Палатний у списку залишився.

Тим часом, на вулиці юрмилися пенсіонери, одягнені у рибацьку форму, із прапорами Партії Ветеранів Афганістану (це такі собі, лояльні до влади, «афганці», які постійно виступають на різних телеканалах та білборди яких висять у центрі столиці не в меншій кількості, ніж борди Королевської). Вчора надійшла інформація, що хтось із лідерів зазначеної Партії ветеранів Афганістану примкнув до УДАРу.

- Ви взяли в список лідера провладної ПВА Червонописького? - запитую я у члена апарату, який не захотів називати соє ім'я.

- Червонописького не взяли, це було би зухвало, але взяли його людину Сергія Куніцина, сам не знаю, хто його сюди завів, - зізнався партійний функціонер.

Пізніше, коли Сергій Куніцин таки виступив на з'їзді,склалось враження, що Віталій Кличко переймає не найкращий кадровий досвід своїх політичних опонентів, приймаючи у прохідну частину списку одіозних особистостей. Адже Куніцин – це колишній голова Кримської НДП (партія влади та багатіїв часів раннього Кучми), який зараз щільно співпрацює із Дмитром Фірташем на футбольній ниві – олігарх допомагає йому з футбольним клубом «Таврія». Цікаво, хто Кличку порадив цього пана?

Загалом, доповідачі на з'їзді виступали дуже зворушливо. Павло Розенко (експерт з соціальної політики) розповідав про зобов'язання зробити життя легшим, Оксана Продан та Ірина Геращенко обіцяли, що їхня політична сила буде чесною.

Віталій Ковальчук, перший заступник Віталія Кличка, зачитував прізвища мажоритарників. Особисто я нарахувала там кілька комуністів, кілька політичних мігрантів з інших політичних сил (зокрема, Соцпартії) та ще кількох потенційних тушок. До речі, свій список «сумнівних» членів команди Кличка називав раніше і Тарас Березовець.

Серед симпатичних мені осіб серед мажоритарників – Максим Кідрук, письменник, задіяний в дотепних та цікавих культурних проектах, дійсно молода та свідома особа. Йде балотуватися по округу Ольга Герасим'юк, яку до списку не взяв Арсеній Яценюк. Подейкують, що Кличко підшуковує місце і для Олеся Донія. З тих осіб, хто здався відверто неоднозначним та таким, що не тягне на свіже та бездоганне обличчя нової політичної сили, – Кирило Куліков. Коли у кулуарах Кличка запитували, чому він взяв до списку Кулікова, той казав, що екс-голова українського бюро Інтерполу зобов'язався виконувати програму партії і дотримуватися її принципів. А, коли журналісти перепитали у лідера УДАРу, чому пан Куліков пішов спочатку до Єдиного Центру, Віталій перенаправив до самого Кулікова.

В самому кінці з'їзду відбувся такий собі символічний акт: кандидати в народні депутати вголос зачитували присягу, що вони за жодних обставин не увійдуть до коаліції з Партією Регіонів та будуть дотримуватися фракційної дисципліни. Деякі журналісти навіть просльозилися при цьому: враховуючи, що в УДАРі чимало постатей, які за своєї політичної кар’єри змінили не одну фракцію, така пізня присяга «бувалих тушок» викликала просто небачену довіру.

Після з'їзду Віталій Кличко дав прес-конференцію. Йому довелося попотіти, відповідаючи на запитання журналістів. Сесію запитань почав УНІАН.

- Віталію Володимировичу, у вас така симпатична перша п'ятірка. Скажіть, як у вашій прохідній частині списку опинилися представники Партії ветеранів Афганістану? Якою була сума аргументів, що ви зважилися взяти політичну силу, яку тісно пов'язують із нинішньої владою?

- Ну, мене часто запитують чи мене фінансує Фірташ, чи Пінчук, чи... - почав відповідати Віталій.

- Хорошковський — підказали ми.

- Так, але це неправда. Фінанси партії це більшою частиною і моє фінансування. А щодо вашого запитання, ці афганці чисельні...

- Хто конкретно з вашого штабу вам сказав, що вони чисельні?

- Ну, вони штурмували Верховну Раду...

- Раду штурмували інші афганці – з руху «Ніхто, Крім Нас», а ці, з якими ви йдете у списку, підписували Меморандуми із Партією Регіонів, з якою ви плануєте боротися.

- Якщо це правда, то дайте мені про це документи, - задумався чемпіон.

Далі журналісти запитували, як Віталій збирається вимагати дотримання присяги, щоб люди не вступали до провладних коаліцій. (Крім того, зовсім не обов'язково вступати до коаліції, щоб підтримувати її голосуванням). Кличко зізнався, що ці зобов'язання — моральні. Ще Кличка запитували, чому він не дає коментарі телефоном, коли йому дзвонять напряму. Журналіст уїдливо перепитав: якщо він дає автографи, то чому не дає коментарі? Кличко був ввічливий, але твердий: «я маю три прес-служби, в Україні, США та Німеччині». Тож політик попросив комунікувати за допомогою прес-служб, мовляв, якщо всі журналісти будуть дзвонити на мій прямий номер, то як можна працювати? Віталій також пообіцяв, що у парламенті завжди буде голосувати своєю карткою особисто. Переконував, що всі члени його команди – люди авторитетні та будуть «дотримуватися моралі». А потім на прохання журналіста УП Лещенка він урочисто підписав лист присяги кандидата в народні депутати, де обіцяв долати корупцію, створювати рівні можливості та ухвалювати закони, спрямовані на реалізацію прав людини. «Шкода, що присяга підписана лише в одному примірнику», - пожартував Лещенко.

Лана Самохвалова

Фото УНІАН