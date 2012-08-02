Лазаренко «об’єднав патріотів і державотворців» і веде їх на вибори

Кандидати від партії будуть висуватися за партійним списком та по мажоритарних округах, повідомила прес-служба ВО «Громада».

Партія піде на вибори на чолі зі своїм лідером – Павлом Івановичем Лазаренком, який очолить першу п’ятірку партійного списку. До списку також увійдуть вчені, представники місцевого самоврядування, громадські діячі.

«Наша партія має чітку програму дій з відродження України, об’єднує справжніх патріотів, які мають досвід державного управління і знають реальну історію створення нашої країни. Тому політрада партії прийняла рішення про участь «Всеукраїнського об'єднання «Громада» в парламентських перегонах. Я закликаю суспільство підтримати нас. Ми впевнені в нашій перемозі», - цитується в повідомленні Павло Лазаренко.

З‘їзд відбудеться в суботу 4 серпня 2012 року об 11:00 в с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області в Будинку культури (вул. Леніна, буд.5)