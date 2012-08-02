Перед кар'єрою політика Шевченко цілий рік спілкувався з Королевською

Шевченко зізнався, що перед тим, як прийняти рішення піти в політику, він близько року спілкувався з Королевською.

«Ми близько року спілкувалися з Наталією, і я прийняв це рішення. Це нова партія, де є нові лідери, в основному - це люди, які ніколи не були в політиці раніше. Наталя дуже цілеспрямована людина, яка хоче зробити багато чого. І разом ми зможемо змінити нашу країну », - заявив Шевченко в інтерв'ю газеті «Известия».

Він також зазначив, що його політична діяльність ніяк не вплине на його дружбу з Кличком, незважаючи на те, що тепер вони конкуренти.

«Думаю, це не має ніякого значення для нашої дружби. Поважаю Віталія, бажаю йому удачі. Думаю, ми як два великих спортсмена будемо робити все, щоб ця країна розвивалася ». - повідомив Шевченко.

На питання про те, як він буде відстоювати свою думку в парламенті, якщо доведеться битися з Кличком, Шевченко заявив, що постарається відстояти свою позицію не кулаками, а словами.