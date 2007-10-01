У Харківській області на дільниці померла спостерігач від Партії регіонів

Сьогодні вночі на одній із виборчих дільниць у Харківській області померла спостерігач від Партії регіонів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося о 1-й годині ночі на виборчій дільниці №115 у Краснокутському районі під час підрахунку голосів.

Працівники райвідділу міліції, які виїжджали на місце події, видимих ознак насильницької смерті не встановили. За життя жінка, якій було 56 років, хворіла на гіпертонію, сказала Л.ВОЛКОВА.