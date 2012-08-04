Українська консульська служба в Неаполі підтверджує затримання Мельниченка

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

«Італійський Інтерпол ще не надіслав нам офіційне підтвердження затримання Мельниченка, однак українське консульство в Неаполі цей факт підтверджує – що він (Мельниченко) дійсно був затриманий в рамках оголошення його в міжнародний розшук», - зазначили в МВС, зауваживши, що затримання ще не означає арешту.

Водночас, в МВС зазначили, що українське консульство наразі не уточнює, коли саме і за яких обстав відбулось затримання М.Мельниченка.

Як повідомляв УНІАН, колишній майор Управління державної охорони М.Мельниченко затриманий учора, 3 серпня, в Італії – в аеропорту Неаполя. Про це виданню «Лівий берег» повідомив сам М.Мельниченко.

Він поінформував, що був затриманий за ордером, виданим українським Інтерполом, відразу після прибуття рейса з Вашингтона. За словами М.Мельниченка, він заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Після затримання М.Мельниченко доставлений в еміграційну в'язницю.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.