Збитки Укроборонпрому у першому кварталі наблизилися до 166 млн гривень

Про це йдеться в авторській статті Дмитра Менделєєва, опублікованій сьогодні в «Дзеркалі тижня. Україна».

При цьому, відзначає автор, кількість збиткових підприємств збільшилася з 45 у 2010 році до 62 за підсумками першого кварталу поточного року.

У статті повідомляється, що підприємства, які входять в об'єднання «Укроборонпром», продемонстрували збільшення збитковості й зниження прибутку в період, коли концерн очолював нинішній міністр оборони Дмитро Саламатін.

Так, пише видання, в 2010 році без участі Д.Саламатіна загальний прибуток підприємств, згодом включених у концерн, становив близько 668 млн гривень. У 2011 році під його керівництвом знизилася до 533 млн, а за даними першого кварталу нинішнього року добирала всього лише 95 млн гривень.

Крім того, за даними газети, якщо в 2010 році загальні збитки оборонних підприємств налічували 316 млн гривень, то вже під керівництвом Д.Саламатіна в 2011 році цифри показували близько 435 млн гривень. За перший квартал 2012 року «досягнення» концерну вже наблизилися до 166 млн гривень. При цьому кількість збиткових підприємств збільшилася з 45 у 2010 році до 62 за підсумками першого кварталу поточного року.

«Зате зростання середньої заробітної плати на підприємствах ОПК абсолютно очевидне. З 2010 року цей показник підріс на 500 гривень, хоча при постійному зростанні боргів із виплат заробітної плати й колосальному відтоку кваліфікованих кадрів із галузі це виглядає профанацією», - зазначає автор статті.