Найем заявляє, що від нього намагалися відкупитися
14:35, 06 серпня 2012Політика
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Журналісту Мустафі Найему, якого побили охоронці одного з делегатів з'їзду Партії регіонів, пропонували фінансовим шляхом владнати конфлікт.
Мустафа Найем: мені було зроблено фінансову пропозицію
Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".
"Вчора через одного з близьких друзів, мені було зроблено фінансову пропозицію з метою залагодити конфлікт", - написав журналіст.
"Переконливе прохання не турбувати ні мене, ні моїх друзів і близьких подібними пропозиціями. Все, чого я вимагаю - назвати прізвища та імена фігурантів інциденту", - додав Найем.
При цьому суму, яку йому пропонували, журналіст не назвав.
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