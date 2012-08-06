Найем заявляє, що від нього намагалися відкупитися

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Вчора через одного з близьких друзів, мені було зроблено фінансову пропозицію з метою залагодити конфлікт", - написав журналіст.

"Переконливе прохання не турбувати ні мене, ні моїх друзів і близьких подібними пропозиціями. Все, чого я вимагаю - назвати прізвища та імена фігурантів інциденту", - додав Найем.

При цьому суму, яку йому пропонували, журналіст не назвав.