ЦВК просить гроші на вибори наступного року

04:43, 07 серпня 2012
Політика
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Центральна виборча комісія просить уряд передбачити у державному бюджеті на 2013 рік понад 51 млн грн на проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена на засіданні ЦВК.

Зокрема, Центрвиборчком просить, аби Кабінет міністрів передбачив у держбюджеті-2013 51 млн 317 тис. 500 грн для проведення місцевих виборів з урахуванням виборів Київського міського голови та Київради.

Центральна виборча комісія також просить Кабінет міністрів передбачити у державному бюджеті на наступний рік кошти на проведення виборів народних депутатів.

Зокрема, ЦВК просить передбачити у бюджеті-2013 понад 44 млн грн (УНІАН: ці кошти, за деякими даними, будуть витрачені під час довиборів у мажоритарних округах).

Крім того, Центрвиборчком просить уряд передбачити у держбюджеті-2013 понад 20 млн грн для функціонування Державного реєстру виборців.

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