ЦВК просить гроші на вибори наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена на засіданні ЦВК.

Зокрема, Центрвиборчком просить, аби Кабінет міністрів передбачив у держбюджеті-2013 51 млн 317 тис. 500 грн для проведення місцевих виборів з урахуванням виборів Київського міського голови та Київради.

Центральна виборча комісія також просить Кабінет міністрів передбачити у державному бюджеті на наступний рік кошти на проведення виборів народних депутатів.

Зокрема, ЦВК просить передбачити у бюджеті-2013 понад 44 млн грн (УНІАН: ці кошти, за деякими даними, будуть витрачені під час довиборів у мажоритарних округах).

Крім того, Центрвиборчком просить уряд передбачити у держбюджеті-2013 понад 20 млн грн для функціонування Державного реєстру виборців.