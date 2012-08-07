ЦВК просить гроші на вибори наступного року
Центральна виборча комісія просить уряд передбачити у державному бюджеті на 2013 рік понад 51 млн грн на проведення місцевих виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена на засіданні ЦВК.
Зокрема, Центрвиборчком просить, аби Кабінет міністрів передбачив у держбюджеті-2013 51 млн 317 тис. 500 грн для проведення місцевих виборів з урахуванням виборів Київського міського голови та Київради.
Центральна виборча комісія також просить Кабінет міністрів передбачити у державному бюджеті на наступний рік кошти на проведення виборів народних депутатів.
Зокрема, ЦВК просить передбачити у бюджеті-2013 понад 44 млн грн (УНІАН: ці кошти, за деякими даними, будуть витрачені під час довиборів у мажоритарних округах).
Крім того, Центрвиборчком просить уряд передбачити у держбюджеті-2013 понад 20 млн грн для функціонування Державного реєстру виборців.