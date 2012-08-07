Міськраду зачинили: немає грошей

Як повідомила УНІАН секретар Тростянецької міськради Аліна Шацька, причиною такою ситуації стало вiдсутнiсть з 1 серпня 2012 року бюджетного фiнансування з утримання цих закладiв.

«Проблема виникла ще на початку року, коли районна рада силовим рішенням вилучила iз мiського бюджету бiльше 1 млн грн, що передбачалися на фiнансування закладiв культури міста, а районне фiнансове управлiння, вилучивши понад 700 тис. грн, зменшило видатки на утримання апарату мiської ради, яких вистачило лише на сiм місяців», - сказала А.Шацька.

За її словами, звернення до обласної та районної влад поки що не дало жодних результатiв.

А.Шацька зауважила, що за І пiврiччя цього року доходи міського бюджету були перевиконані, наявні кошти на рахунках, однак депутати мiської ради, які становлять бiльшiсть, утворену фракцiями Партiї регiонiв, ВО «Батькiвщина» та СПУ, зiрвали п’ять сесiйних засiдань у липнi та засiдання у серпнi, на яких передбачалося вирiшити питання належного фiнансування та забезпечення стабiльної роботи органу мiсцевого самоврядування та закладiв культури мiста.

«Вiдтак, спостерiгаючи таку зневагу та бездiяльнiсть з боку частини депутатського корпусу, всi працiвники мiської ради з понедiлка (з 6 серпня 2012 року – УНІАН) вимушенi були пiти у безоплатні вiдпустки, а мешканцi мiста залишилися практично наодинцi зi своїми проблемами. Чи вирiшиться ситуацiя у вiвторок, на який мiським головою призначене чергове засiдання сесiї, залишається невiдомим, адже пасивнiсть частини депутатського корпусу до мiських проблем громада спостерiгає вже бiльше нiж пiвроку», - наголосила А.Шацька.

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Своєю чергою, у коментарі УНІАН міський голова м. Тростянець Юрій Бова повідомив, що працівники міськради пішли у неоплачувані відпустки після ухвалення відповідного колективного рішення на своїх зборах минулої п’ятниці, 3 серпня.

«У п’ятницю відбулися збори працівників міськради у кількості 18 чоловік тих, хто перебуває на роботі і не у відпустках, і колектив прийняв рішення: на 2 дні написати заяви про відпустки за власний рахунок із понеділка, 6 серпня. Якщо із середи, 8 серпня, ситуація не зміниться, то вони готові будуть писати нові заяви про такі відпустки і потім їхати під стіни Сумської облдержадміністрації чи в Київ – добиватися правди. Те ж саме - і з працівниками закладів культури», - сказав Ю.Бова.

За його словами, у Тростянецькій міськраді відбудеться екстрене засідання виконкому, на якому будуть прийняті звернення до Президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова та голови Сумської ОДА Юрія Чмиря з проханням втрутитися в ситуацію.

«Губернатору Сумщини Юрію Чмирю ми вже направили факс-запрошення прибути завтра на сесію в Тростянець і подивитися, як «працюють» на благо міста депутати від Партії регіонів. Наголошую на цьому, тому що за блокуванням роботи міськради стоять депутат обласної ради від цієї політсили Микола Мірошниченко та прихильний до влади заступник голови райради, екс-«бютівець» Едуард Холодов, які особисто впливають на депутатський корпус Тростянецької міськради. Блокування роботи нашого органу місцевого самоврядування - це штучно створена ситуація перед виборами», - наголосив Ю.Бова.

Також на прохання УНІАН міський голова Тростянця пояснив, яким чином райрада «вилучила» з мiського бюджету більш як 1 млн грн, передбачених на фiнансування закладiв культури міста, а райфiнуправлiння - понад 700 тис. грн на утримання апарату міськради, про що повідомила А.Шацька.

«На початку року райрада, не отримавши з державного бюджету необхідне фінансування на заклади культури району, вольовим рішенням скоротила до мінімуму бюджет міських культурних закладів, хоча це – прерогатива саме міської влади. Крім того, на утримання 28 працівників та всієї міськради, - а це опалення та інші питання, - райфiнуправлiння в міському бюджеті залишило лише 382 тис. грн від контрольного показника в 1,6 млн грн. При цьому ніякого рішення про дотацію чи субвенцію нам досі немає. Зазначу також, що жодному іншому населеному пункту району фінансування з початку року не було змінено», - повідомив Ю.Бова.

Одержати коментарі у Сумській обласній раді про ситуацію в Тростянці у даний час УНІАН не вдалося, оскільки телефони заступників голови ради не відповідають.