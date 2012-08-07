Ленінська РДА домоглася заборони на акцію проти Януковича

Перед цим суд першої інстанції не виявив підстав для заборони мирного зібрання, яке планував організувати місцевий осередок «Батьківщини» в рамках акції «Україна проти Януковича», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Не погодившись із таким рішенням, Ленінська райдержадміністрація звернулася до Апеляційного суду. Вона мотивувала заборону на проведення акції неможливістю забезпечити громадський порядок під час її проведення.

Апеляційний суд Севастополя прийняв рішення: заборонити встановлювати інформаційні намети. При цьому він послався на Венеціанську комісію, висновки якої насправді не є джерелом права в Україні, та на курортний сезон, під час якого особовий склад міської міліції буцімто задіяний на заходах з профілактики злочинності в місцях відпочинку.

При цьому в «Батьківщині» нагадують, що Київський апеляційний адміністративний суд дозволив Об’єднаній опозиції «Батьківщина» встановити в Боярці Київської області інформаційні намети для проведення Всеукраїнської акції «Україна проти Януковича». При цьому місцева влада намагалась заборонити мирне зібрання через суд, посилаючись на ті самі причини, що й Ленінська райдержадміністрація Севастополя.