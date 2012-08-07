Герман: Литвин вибив у Януковича "мовний козир"

Про це заявила радник президента Ганна Герман в інтерв’ю 5 каналу.

"Я не знаю, яке він прийме рішення. Я не знаю, як буде його рішення. Хоча, те що Литвин легітимізував цей закон, практично забирає в президента основний козир", - зазначила вона.

"Тому будемо працювати над тим, щоб захистити українську мову. Щоби вона залишилася державною. Щоб українська мова стала модною. Що навіть на вулицях Києва, який ще недавно був російськомовний, навіть при тому, що багато політиків між собою і вдома говорять російською, на вулицях Києва молоді хлопці і дівчата, підлітки стильні такі, гарні, освічені, вони між собою говорять українською", - цитує Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи правда, що відомий актор Богдан Ступка, перед смертю, просив у листі Януковича не підписувати "мовний" закон, радник президента запевнила, що такого не було.

"Це якась спекуляція. Тому що Богдан Сільвестрович диктував цього листа Остапові, своєму синові, і взяв з мене слово, що коли він відійде, цей лист буде переданий президенту України. В цьому листі нема того, про що ви говорите. В цьому листі Богдан Сільвестрович дуже переживав за долю театру", - уточнила Герман.