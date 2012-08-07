Балога: Кожна опозиція перед тим, як прийти до влади, дурить народ

Глава міністерства надзвичайних справ Віктор Балога, який узяв відпустку, щоб зайнятися передвиборчою агітацією в інтерв'ю виданню «Коммерсант-Україна» заявив, що не згоден з вектором розвитку держави, хоча попросив не вважати це критикою чинної влади.

На питання про те, які законопроекти, ініціативи, міністр і члени його партії планують внести в разі обрання до парламенту, Балога зі сміхом відповів:

«Я ж не опозиція, представники якої заявляють, що у них є 50 законопроектів, що вони вийдуть із соціальними ініціативами, витрати на реалізацію яких у два-три рази перевищують сьогоднішні ... Знаєте, кожна опозиція перед тим, як прийти до влади, дурить народ, кажучи, що треба роздати побільше грошей. Але ми вже так дороздавались, що давати більше нічого, хіба що штани знімати і продавати. Тому сьогодні важливо не популізмом займатися, а будувати Україну, створювати середній клас».