Між Україною та Молдовою розгорівся шпигунський скандал

Про це повідомляє "Комерсант-Україна".

Затриманому - колишньому журналісту газети "Независимая Молдова" і співробітникові агентства Moldpres - загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. У даний час він утримується в СІЗО СБУ в Києві. Про затримання в Одесі громадянина Молдови Семена Нікуліна, 1974 року народження, виданню повідомили джерела в службі інформації і безпеки Молдови.

Як вдалося з'ясувати "Комерсант-Україна", українські спецслужби затримали підозрюваного ще вночі 13 квітня. Шевченківський райсуд Києва санкціонував арешт Семена Нікуліна, який в даний час утримується в київському СІЗО СБУ, 16 квітня.

Примітно, що протокол про затримання нібито молдавського шпигуна був складений лише в 21.00 того ж дня, при цьому в ньому були відсутні будь-які згадки про понятих і про вилучені у затриманого секретних документах. Проте саме факт отримання такого роду документів від господаря квартири, в якій затримали Семена Нікуліна (його ім'я не розголошується в інтересах слідства), став підставою для звинувачень у шпигунстві. Їх передача, за даними видання, була зафіксована встановленими в квартирі прихованими камерами відеоспостереження. Втім, про результати експертизи згаданих документів на предмет того, чи дійсно вони містять державну таємницю, так само як і про те, коли справа може бути передана до суду, поки нічого невідомо.

Справа Нікуліна не піддавалася владою обох країн широкому розголосу. Про інцидент було оперативно поінформовано молдавське керівництво, яке доручило консульському департаменту через посольство Молдови в Україні надавати Семену Нікуліну необхідне сприяння і стежити за тим, щоб його права не порушувалися.