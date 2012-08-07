Балога б'є себе в груди: працювати з «Батьківщиною» не буде

Міністр надзвичайних ситуацій, лідер партії "Єдиний центр" Віктор Балога сумнівається, що повернеться в органи виконавчої влади, якщо буде обраний до Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті “КоммерсантЪ-Украина”.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він теоретичну можливість повернутися в якийсь момент з парламенту у виконавчу владу, В.Балога сказав: “Шанси мінімальні”, додавши, що це стосується і посади керівника або заступника голови уряду.

В.Балога висловив упевненість, що йому вдасться створити в новому скликанні ВР свою фракцію, незважаючи на те, що “Єдиний центр" висунув тільки дев'ять депутатів у мажоритарних округах. “А я вас запевняю, що ми створимо фракцію. У ній буде більше дев'яти депутатів”, - сказав він. За словами В.Балоги, за необхідності його політична сила буде готова працювати над створенням будь-якого об’єднання, над збільшенням фракції в ім'я стабілізації в державі, євроінтеграції і співпраці з усіма сусідами, особливо у сфері торгівлі.

При цьому він запевнив, що з фракцією “Батьківщина” жодної співпраці бути не може. “Однозначно, що у фракції партії "Батьківщина" я працювати не буду. Навіть без Юлії Тимошенко, у нинішньому її вигляді”, - сказав він. Водночас В.Балога відзначив, що це не впливає на його позицію щодо трагічного питання про перебування Ю.Тимошенко у в'язниці, яке потрібно розв’язати якнайшвидше.