Водій вантажівки побив народного депутата

Про це повідомляє ТСН. Під час проведення зустрічі з жителями одного з мікрорайонів Миколаєва між депутатом і місцевим жителем, 33-річним водієм автомобіля "ЗІЛ", виник конфлікт. В результаті конфлікту, за словами народного обранця, водій автомобіля застосував до нього фізичну силу і зник з місця події.

Міліція затримала кривдника депутата.

У даний час за цим фактом проводиться службова перевірка.

Нардеп Геннадій Задирко був обраний до Верховної Ради від БЮТ, проте 21 вересня 2010 був виключений з фракції БЮТ.