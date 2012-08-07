Водій вантажівки побив народного депутата
11:12, 07 серпня 2012Політика
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У Миколаєві водій вантажівки побив народного депутата України Геннадія Задирка.
Зустріч Геннадія Задирка з виборцями закінчилася бійкою.Фото з сайту депутата
Про це повідомляє ТСН. Під час проведення зустрічі з жителями одного з мікрорайонів Миколаєва між депутатом і місцевим жителем, 33-річним водієм автомобіля "ЗІЛ", виник конфлікт. В результаті конфлікту, за словами народного обранця, водій автомобіля застосував до нього фізичну силу і зник з місця події.
Міліція затримала кривдника депутата.
У даний час за цим фактом проводиться службова перевірка.
Нардеп Геннадій Задирко був обраний до Верховної Ради від БЮТ, проте 21 вересня 2010 був виключений з фракції БЮТ.
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