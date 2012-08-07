Міліція накрила підпільний нафтопереробний завод

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Організував діяльність міні-заводу та збував фальсифіковані паливно-мастильні матеріали житель міста Прилуки. У правопорушника вилучено більше 1 тис. літрів нафтопродуктів та виробниче обладнання.

Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).