Міліція накрила підпільний нафтопереробний завод
12:26, 07 серпня 2012Політика
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На Чернігівщині викрито підпільний міні-завод з переробки нафти.
Міліція вилучила тисячу літрів нафтопродуктів
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Організував діяльність міні-заводу та збував фальсифіковані паливно-мастильні матеріали житель міста Прилуки. У правопорушника вилучено більше 1 тис. літрів нафтопродуктів та виробниче обладнання.
Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
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