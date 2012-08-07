Герман «дозволила» об'єктивним ЗМІ спокійно працювати

Про це в ефірі «5 каналу» заявила радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман.

Стосовно ж порушення кримінальних справ щодо видання «Лівий берег» і телеканалу TВi, Г.Герман зазначила, що однозначно така ситуація не повинна була статися.

Водночас вона наголосила, що «справедливість перемогла, переміг закон – ці справи законно закриті». «Ми живемо в країні, де можна добитися верховенства права», - цитує радника Президента сайт Партії регіонів.

«Цей приклад закриття цих кримінальних справ додає нам оптимізму, він свідчить про те, що в країні можна сподіватися на те, що правда переможе. Я думаю, що це особливо важливо», - заявила Г.Герман.