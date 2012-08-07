Священик поцілував руку Путіну - той на нього замахнувся (відео)

Відеозапис викликав бурхливе обговорення в ЗМІ і блогах.

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Прес-секретар Валаамського монастиря Михайло Шишков повідомив РІА "Новости", що ігумен спробував поцілувати руку президента Росії Володимира Путіна в знак визнання народом Македонії "великого російського народу". Він пояснив, що поцілунок руки характерний для східного православ'я, цей жест означає смиренність, і в цій традиції не тільки мирянин цілує руку священика, але і священик - мирянину.

Священик є помічником ігумена Валаамського монастиря з прийому гостей, повідомив Шишков. "Він македонець, він приїхав до Росії з Македонії і вирішив присвятити себе служінню Богу. Я особисто підійшов до отця Мефодія і запитав - ось в ЗМІ обговорюється питання, чому ви поцілували руку президента Росії. Він відповів -" Я поцілував руку президента Росії в знак визнання маленьким народом великого російського народу ", - розповів Шишков РІА "Новости".