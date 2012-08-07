Мельниченко відмовився говорити з українськими консулами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він проінформував, що в приміщенні прокуратури при Апеляційному суді Неаполя відбулося судове засідання щодо затриманого М.Мельниченка.

«Микола Мельниченко від розмови з консульськими працівниками Генерального консульства України в Неаполі категорично відмовився», - сказав О.Дикусаров.

Він також повідомив, що за інформацією адвоката М.Мельниченка, затриманий продовжує перебувати під вартою і від екстрадиції відмовився.

Також, за словами О.Дикусарова, адвокат підтвердив наявність у співробітників італійської поліції юридичних підстав для затримання М.Мельниченка.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, відразу після прибуття авіарейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в'язниці.

Сьогодні, 6 серпня, суд Неаполя не зміг ухвалити остаточне рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснюючи це загрозою його життю.

Наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи стосовно М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.