Опозиція хоче почути від Пшонки, куди вивезуть Тимошенко

Керівники фракцій “БЮТ-Батьківщина” та НУ-НС звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою підтвердити чи спростувати інформацію про те, що у вихідні екс-прем’єра Юлію Тимошенко мають вивезти з харківської лікарні.

Про це йдеться в заяві Об'єднаної опозиції “Батьківщина”, текст якої передано УНІАН.

“З огляду на провокації щодо лідера Об’єднаної опозиції «Батьківщина», члени Ради Об’єднаної опозиції “Батьківщина», керівники двох опозиційних фракцій направили депутатське звернення до генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогами: по-перше, підтвердити або спростувати інформацію щодо вивезення Юлії Тимошенко з харківської ЦКЛ № 5, де вона проходить лікування; по-друге, повідомити, куди і з якою метою планують вивозити лідера опозиції, не завершивши її лікування”, - йдеться в повідомленні.

Об'єднана опозиція також вимагає забезпечити виконання розробленої німецько-українською комісією схеми лікування, яка передбачає щонайменше 8 тижнів, протягом яких для Ю.Тимошенко не повинно створюватися ніяких додаткових зовнішніх стресових ситуацій, в тому числі проведення судових процесів або позапланове вивезення в невідомому напрямку.

В опозиції переконані, що інформація про вивезення Ю.Тимошенко з лікарні свідчить про намагання Віктора Януковича «посилити політичний терор проти опозиції та будь-якими аморальними методами добитися винесення незаконного вироку у черговій сфабрикованій справі проти лідера «Батьківщини».

“Рада Об’єднаної опозиції “Батьківщина» розуміє, що такі відчайдушні та протизаконні плани режиму викликані його повною безпорадністю. Незабаром відбудеться засідання Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко, який уже визнав наявність в Україні політично вмотивованих переслідувань, ухваливши рішення про незаконність арешту ще одного політв’язня, Юрія Луценка”, - йдеться в повідомленні. В опозиції переконані, що влада поспішає «навішати» на лідера опозиції будь-які абсурдні звинувачення, аби тільки Ю.Тимошенко не вийшла на свободу та не взяла участь у виборах.

Як повідомляв УНІАН, вчора захисник екс-прем’єра Сергій Власенко заявив, що у вихідні Ю.Тимошенко хочуть повернути з лікарні назад до Качанівської колонії, не долікувавши.

«У нас є інформація, що надана команда прокуратурі пришвидшувати розгляд справи в Харкові, а для того, щоб її пришвидшувати, Юлію Володимирівну збираються на вихідних, не долікувавши, викинути із лікарні «Укрзалізниці» і перетягти її назад до Качанівської колонії», - сказав С.Власенко.