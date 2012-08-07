«Батьківщина» вимагає від ЦВК зняти з реєстрації «липового» бютівця

Відповідну заяву подано до Центральної виборчої комісії за підписом першого заступника голови партії Олександра Турчинова, повідомили УНІАН у пресс-службі ВО «Батьківщина».

Як зазначають у пресс-службі, у заяві, зокрема, наголошується: «Дубневич Богдан Васильович не є членом партії Всеукраїнське об′єднання «Батьківщина». Він вийшов з партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 28.08.2010 року. Згідно з діючим статутом партії (пункт 3.13), повторний прийом у партію неможливий протягом двох років. Тому на день подання документів до Центральної виборчої комісії Дубневич Богдан Васильович не був членом партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Інформація щодо партійності даної особи є недостовірною і не відповідає дійсності».

«Просимо вжити необхідних заходів щодо виправлення у постанові № 147 від 03.08. 2012 року поданої інформації про кандидата у народні депутати України Дубневича Богдана Васильовича», - наголошує О.Турчинов у заяві до ЦВК.