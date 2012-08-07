За Партію регіонів агітують у стилі «шансон» (аудіо)

У пійсні йдеться про те, що за часів Незалежності Україною керували нездатні керівники, нею потурали на міжнародній арені, пише Тиждень.

Автор пісні просить Бога, щоб той не дозволив "в кошмарі тому прокинутися", і вірним шляхом уникнення такої ситуації називає голосування за Партію регіонів.

"Многих в президенты выбирали,

Но они что, где, когда не знали,

И лишь Янукович умело,

Правильно взялся за дело.

Приспів:

В Донецке, в Киеве, во Львове, в поселках всех районов

Мы доверяем только ей – Партии регионов.

Кто на порядок наступает, кто строит провокации –

Они и в этот раз не остановят нас!" - проголошує текст пісні.